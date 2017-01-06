ارتفاع عدد قتلى حادثة مطار لودرديل في فلوريدا إلى 5

الجاني "عشريني" أُصيب ثم اعتُقل خلال تلقيم سلاحه

متابعة: ارتفع عدد القتلى بسبب حادث إطلاق النار في مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة إلى خمسة على الأقل، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وقال مكتب قائد الشرطة إن خمسة أشخاص قُتلوا، وأُصيب ثمانية آخرون في الحادث، فيما ألقت الشرطة القبض على الجاني، دون أن تكشف عن هويته أو جنسيته.

ونقلت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) عن شهود قولهم إن مُطلق النار لم يقل شيئًا، وبدا أنه في العشرينيات من عمره، ويرتدي قميصًا، يحمل شعار سلسلة أفلام (ستار ورز)، وإن الشرطة أطلقت النار عليه لدى محاولته إعادة تلقيم سلاحه.

وأظهرت لقطات بثتها محطات إخبارية أن مسؤولين أمنيين جمعوا الركاب في عدد من المناطق، ومنعوهم من الخروج، بما في ذلك منطقة واحدة مفتوحة على الأقل.

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تم القبض على الجاني من قبل رجال الأمن

مقتل 3 أمريكيين بإطلاق نار في مطار فورت لودرديل بفلوريدا

قتل 3 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، في حادث إطلاق نار داخل مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريداـ في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية فإن رجلًا أطلق النار في المطار، موقعًا 3 قتلى وعددًا من الجرحى، قبل أن يلقي رجال الأمن القبض عليه.

وأشار شهود إلى فرار مسافرين وتجمع آخرين على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة. ووقع إطلاق النار في منطقة استقبال الحقائب؛ بحسب المطار.

فيما هرعت عدة سيارات نجدة وشرطة إلى المكان؛ بحسب صور قنوات التلفزيون الأميركية.