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مقتل 30 شخصاً في غارات جوية للنظام السوري على إدلب

في أعنف الهجمات منذ شهور بمساعدة المقاتلات الروسية

 قتل 30 شخصا على الأقل في ضربات جوية شنها طيران النظام السوري على مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في أعنف الغارات هناك منذ شهور.

ووفقا لرويترز قال سكان، وعمال إغاثة إن نحو ثماني هجمات يعتقد أن مقاتلات روسية شنتها أسفرت كذلك عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح وسوت عدة مبان متعددة الطوابق بالأرض في مناطق سكنية بالمدينة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وذكر اثنان من عمال الإغاثة أن عدد القتلى لا يقل عن 30، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأن العدد من المرجح أن يزيد مع استمرار عمال الإغاثة في البحث عن جثث تحت الأنقاض.

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مقتل 30 شخصاً في غارات جوية للنظام السوري على إدلب
سبق

 قتل 30 شخصا على الأقل في ضربات جوية شنها طيران النظام السوري على مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في أعنف الغارات هناك منذ شهور.

ووفقا لرويترز قال سكان، وعمال إغاثة إن نحو ثماني هجمات يعتقد أن مقاتلات روسية شنتها أسفرت كذلك عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح وسوت عدة مبان متعددة الطوابق بالأرض في مناطق سكنية بالمدينة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وذكر اثنان من عمال الإغاثة أن عدد القتلى لا يقل عن 30، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأن العدد من المرجح أن يزيد مع استمرار عمال الإغاثة في البحث عن جثث تحت الأنقاض.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
08:00 PM
في أعنف الهجمات منذ شهور بمساعدة المقاتلات الروسية

مقتل 30 شخصاً في غارات جوية للنظام السوري على إدلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قتل 30 شخصا على الأقل في ضربات جوية شنها طيران النظام السوري على مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في أعنف الغارات هناك منذ شهور.

ووفقا لرويترز قال سكان، وعمال إغاثة إن نحو ثماني هجمات يعتقد أن مقاتلات روسية شنتها أسفرت كذلك عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح وسوت عدة مبان متعددة الطوابق بالأرض في مناطق سكنية بالمدينة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وذكر اثنان من عمال الإغاثة أن عدد القتلى لا يقل عن 30، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأن العدد من المرجح أن يزيد مع استمرار عمال الإغاثة في البحث عن جثث تحت الأنقاض.

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