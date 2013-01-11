مقتل معاون "البغدادي" في ضربة جوية بالموصل

بالإضافة إلى 5 إرهابيين آخرين من تنظيم "داعش"

قتل 5 من قياديي "داعش"، بينهم معاون ‏أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في ضربة للقوة الجوية العراقية في ‏الموصل، وفقاً لـ "اليوم السابع" نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها: "وجهت طائرات القوة الجوية ‏العراقية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ضربة جوية في منطقة ‏الإصلاح الزراعي في الموصل أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين". ‏

وأضاف البيان: "من بين القتلى عبدالواحد خضير ساير الجوعان (أبو لؤي) معاون أبو بكر البغدادي، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، وعبد الكريم خضير ساير الجوعان (أبو حربي) مدير زراعة تلعفر والمحلبية.