مقتل معاون "البغدادي" في ضربة جوية بالموصل

قتل 5 من قياديي "داعش"، بينهم معاون أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في ضربة للقوة الجوية العراقية في الموصل، وفقاً لـ "اليوم السابع" نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها: "وجهت طائرات القوة الجوية العراقية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ضربة جوية في منطقة الإصلاح الزراعي في الموصل أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين".
وأضاف البيان: "من بين القتلى عبدالواحد خضير ساير الجوعان (أبو لؤي) معاون أبو بكر البغدادي، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، وعبد الكريم خضير ساير الجوعان (أبو حربي) مدير زراعة تلعفر والمحلبية.
قتل 5 من قياديي "داعش"، بينهم معاون أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في ضربة للقوة الجوية العراقية في الموصل، وفقاً لـ "اليوم السابع" نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها: "وجهت طائرات القوة الجوية العراقية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ضربة جوية في منطقة الإصلاح الزراعي في الموصل أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين".
وأضاف البيان: "من بين القتلى عبدالواحد خضير ساير الجوعان (أبو لؤي) معاون أبو بكر البغدادي، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، وعبد الكريم خضير ساير الجوعان (أبو حربي) مدير زراعة تلعفر والمحلبية.
قتل 5 من قياديي "داعش"، بينهم معاون أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في ضربة للقوة الجوية العراقية في الموصل، وفقاً لـ "اليوم السابع" نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها: "وجهت طائرات القوة الجوية العراقية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ضربة جوية في منطقة الإصلاح الزراعي في الموصل أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين".
وأضاف البيان: "من بين القتلى عبدالواحد خضير ساير الجوعان (أبو لؤي) معاون أبو بكر البغدادي، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، وعبد الكريم خضير ساير الجوعان (أبو حربي) مدير زراعة تلعفر والمحلبية.