مقتل وإصابة 34 في أعاصير ضربت ولاية جورجيا

الطوارئ: أضرار كبيرة بالمنازل والأحياء

لقي 11 شخصاً مصرعهم على الأقل وأصيب 23 آخرون بجروح اليوم في العواصف والأعاصير التي ضربت وسط ولاية جورجيا.



وقالت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية جورجيا الأمريكية اليوم في تصريح صحفي: إن الأعاصير أيضاً أوقعت أضراراً كبيراً بالمنازل والأحياء التي ضربتها، مؤكدة أن الضحايا سقطوا في مقاطعات كوك وبروكس وبيرين.



وأفادت الوكالة أن ولاية جورجيا شهدت في الساعات الـ36 الماضية 11 إعصاراً من أصل 16 ضربت عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة.

