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91  مليار دولار

هو مقدار ما حققته الألعاب الإلكترونية التفاعلية من أرباح خلال العام 2016، وكان لألعاب الهواتف النقالة النصيب الأكبر منها، وفق تقرير صادر عن مؤسسة Super Data   البحثية.
 
ووفقًا للتقرير، فقد أنفق المستهلكون 41 مليار دولار على ألعاب الجوال هذا العام خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر، وهو ما يمثل نموًّا سنويًّا بنسبة 18.2 %.
 
وتتجاوز هذه البيانات إجمالي إنفاق التجزئة المقدر بنحو 26 مليار دولار، والإنفاق على الألعاب عبر الإنترنت المقدر بـ19 مليار دولار.
 
أما أهم مصادر تلك الإيرادات فقد جاءت غالبيتها من آسيا التي أنفق مواطنوها 24.9 مليار دولار على الألعاب هذا العام مقارنة بأمريكا الشمالية التي أنفقت 6.9 مليار دولار، في حين أنفقت أوروبا 5.7 مليار دولار.
 

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91  مليار دولار
سبق

هو مقدار ما حققته الألعاب الإلكترونية التفاعلية من أرباح خلال العام 2016، وكان لألعاب الهواتف النقالة النصيب الأكبر منها، وفق تقرير صادر عن مؤسسة Super Data   البحثية.
 
ووفقًا للتقرير، فقد أنفق المستهلكون 41 مليار دولار على ألعاب الجوال هذا العام خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر، وهو ما يمثل نموًّا سنويًّا بنسبة 18.2 %.
 
وتتجاوز هذه البيانات إجمالي إنفاق التجزئة المقدر بنحو 26 مليار دولار، والإنفاق على الألعاب عبر الإنترنت المقدر بـ19 مليار دولار.
 
أما أهم مصادر تلك الإيرادات فقد جاءت غالبيتها من آسيا التي أنفق مواطنوها 24.9 مليار دولار على الألعاب هذا العام مقارنة بأمريكا الشمالية التي أنفقت 6.9 مليار دولار، في حين أنفقت أوروبا 5.7 مليار دولار.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
08:21 PM

91  مليار دولار

A A A
مروان المريسي - الرياض
0
1,853

هو مقدار ما حققته الألعاب الإلكترونية التفاعلية من أرباح خلال العام 2016، وكان لألعاب الهواتف النقالة النصيب الأكبر منها، وفق تقرير صادر عن مؤسسة Super Data   البحثية.
 
ووفقًا للتقرير، فقد أنفق المستهلكون 41 مليار دولار على ألعاب الجوال هذا العام خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر، وهو ما يمثل نموًّا سنويًّا بنسبة 18.2 %.
 
وتتجاوز هذه البيانات إجمالي إنفاق التجزئة المقدر بنحو 26 مليار دولار، والإنفاق على الألعاب عبر الإنترنت المقدر بـ19 مليار دولار.
 
أما أهم مصادر تلك الإيرادات فقد جاءت غالبيتها من آسيا التي أنفق مواطنوها 24.9 مليار دولار على الألعاب هذا العام مقارنة بأمريكا الشمالية التي أنفقت 6.9 مليار دولار، في حين أنفقت أوروبا 5.7 مليار دولار.
 

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بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
1,853
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,064
1200

1200

17 ديسمبر
5,689
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,995

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