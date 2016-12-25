91 مليار دولار

هو مقدار ما حققته الألعاب الإلكترونية التفاعلية من أرباح خلال العام 2016، وكان لألعاب الهواتف النقالة النصيب الأكبر منها، وفق تقرير صادر عن مؤسسة Super Data البحثية.



ووفقًا للتقرير، فقد أنفق المستهلكون 41 مليار دولار على ألعاب الجوال هذا العام خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر، وهو ما يمثل نموًّا سنويًّا بنسبة 18.2 %.



وتتجاوز هذه البيانات إجمالي إنفاق التجزئة المقدر بنحو 26 مليار دولار، والإنفاق على الألعاب عبر الإنترنت المقدر بـ19 مليار دولار.



أما أهم مصادر تلك الإيرادات فقد جاءت غالبيتها من آسيا التي أنفق مواطنوها 24.9 مليار دولار على الألعاب هذا العام مقارنة بأمريكا الشمالية التي أنفقت 6.9 مليار دولار، في حين أنفقت أوروبا 5.7 مليار دولار.

