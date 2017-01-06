مقيم هندي تنبأ بموته وأوصى عائلته بدفنه بالمملكة قبل وفاته بأربعة أيام

أصيب بأزمة قلبية حادة.. وهاتف أهله ببلاده ليودعهم

تنبأ مقيم هندي يعمل في محافظة الخرمة بموته قبل وقوعه بأربعة أيام، موصياً بدفنه في المملكة، فأجرى اتصالاً لأفراد عائلته في بلاده، وتوديعهم، ثم مات بالفعل إثر أزمة قلبية حادة أمس الخميس.



ويحكي أحد أقاربه وهو مقيم بمحافظة الخرمة لـ"سبق" قصة وفاته بقوله: "كان أحمد عبدالله "56 سنة" يعمل بإحدى البوفيهات بالخرمة، وحضر للعمل بالمملكة قبل أكثر من عام، وكان يشكو لنا بأيامه الأخيرة من آلام بقلبه، وهذه ربَّما جعلته يشعر بقرب وفاته رحمه الله".

وأضاف: "تفاجأنا أنَّه قبل وفاته يوصينا أن نصلي عليه وندفنه بالخرمة، بل اتصل بعائلته هاتفياً وودعهم، ونقل لهم وصيته أنَّ عند موته يتم دفنه بالمملكة، وعدم مطالبتهم بنقل جثمانه لهم".

وزاد: "بعد أربعة أيام من وصيته الغريبة وجدناه في المطبخ بالسكن، وهو ممدد على الأرض، فتم نقله لمستشفى الخرمة العام، لكنه توفي بسبب جلطة قوية بالقلب، واتضح أنَّ وفاته طبيعية، وأدخل ثلاجة الموتى بالمستشفى".

وأكد أنهم يعدون الآن إكمال إجراءات دفنه عن طريق سفارة بلادهم، بعد أن أرسلت عائلته من الهند عن طريق الفاكس خطاب موافقتهم ووكالة على دفنه بالمملكة، ليتم تنفيذ وصيته لهم، وسنصلي عليه في حال إنهاء الإجراءات ومواراة جثمانه التراب بمقبرة الخرمة.