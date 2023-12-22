"مكافحة المخدرات": أوقعنا باثنين من مروجي السموم عبر "سناب شات"

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم أن فرق المكافحة في الرياض والقصيم أطاحت باثنين من مروجي السموم عبر مواقع وتطبيقات التواصل.
وأوضحت أنه تم القبض على اثنين من مستخدمي سناب شات يقومان بعرض سمومهما.
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم أن فرق المكافحة في الرياض والقصيم أطاحت باثنين من مروجي السموم عبر مواقع وتطبيقات التواصل.
وأوضحت أنه تم القبض على اثنين من مستخدمي سناب شات يقومان بعرض سمومهما.
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم أن فرق المكافحة في الرياض والقصيم أطاحت باثنين من مروجي السموم عبر مواقع وتطبيقات التواصل.
وأوضحت أنه تم القبض على اثنين من مستخدمي سناب شات يقومان بعرض سمومهما.
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم أن فرق المكافحة في الرياض والقصيم أطاحت باثنين من مروجي السموم عبر مواقع وتطبيقات التواصل.
وأوضحت أنه تم القبض على اثنين من مستخدمي سناب شات يقومان بعرض سمومهما.