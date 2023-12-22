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مكافحة حشرية مكثفة في 23 حياً شعبياً بالطائف

استخدام تقنيات حديثة للتتبع والرصد

عززت وكالة الخدمات بأمانة الطائف أعمال الوقاية الصحية والرش والمكافحة الحشرية بجميع أنواعها في 23 حياً سكنياً بأنحاء المحافظة، مع تكثيف الجهود بأحياء القلت وجبرة.


وشمل البرنامج المكثف نشر فرق المكافحة والتسميم للكلاب الضالة، وفرق للاستكشاف الحشري، وفرق المعالجة الكيميائية بالرش الضبابي واليدوي والاحترازي، بهدف معالجة تكاثر الحشرات والتخلص من البؤر، ومعالجة مستنقعات المياه الراكدة، ورش لحاويات النفايات، بالإضافة إلى أخذ عينات من التربة والبيئة المحيطة.


وترصد الفرق الميدانية أماكن انتشار الحيوانات السائبة، والحشرات الضارة وأماكن تكاثرها، وذلك باستخدام تقنيات حديثة لتتبع والتقصي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمواقع المستهدفة بعد المعالجة.


وأوضحت أمانة الطائف أن إدارة الصحة العامة وضعت برنامجاً يشمل تعزيز جهود فرق المكافحة، وفرق التسميم، وفرق الاستكشاف الحشري، وفرق المعالجة الكيميائية، ضمن خطط موحدة للعمل، تهدف لحل المشاكل والبلاغات بشكل عاجل وسريع مع وضع حلول احتواء شاملة، ويغطي البرنامج في مرحلته الأولى الأحياء ذات الطبيعة الشعبية والأخرى النائية والضواحي.

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مكافحة حشرية مكثفة في 23 حياً شعبياً بالطائف
سبق

عززت وكالة الخدمات بأمانة الطائف أعمال الوقاية الصحية والرش والمكافحة الحشرية بجميع أنواعها في 23 حياً سكنياً بأنحاء المحافظة، مع تكثيف الجهود بأحياء القلت وجبرة.


وشمل البرنامج المكثف نشر فرق المكافحة والتسميم للكلاب الضالة، وفرق للاستكشاف الحشري، وفرق المعالجة الكيميائية بالرش الضبابي واليدوي والاحترازي، بهدف معالجة تكاثر الحشرات والتخلص من البؤر، ومعالجة مستنقعات المياه الراكدة، ورش لحاويات النفايات، بالإضافة إلى أخذ عينات من التربة والبيئة المحيطة.


وترصد الفرق الميدانية أماكن انتشار الحيوانات السائبة، والحشرات الضارة وأماكن تكاثرها، وذلك باستخدام تقنيات حديثة لتتبع والتقصي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمواقع المستهدفة بعد المعالجة.


وأوضحت أمانة الطائف أن إدارة الصحة العامة وضعت برنامجاً يشمل تعزيز جهود فرق المكافحة، وفرق التسميم، وفرق الاستكشاف الحشري، وفرق المعالجة الكيميائية، ضمن خطط موحدة للعمل، تهدف لحل المشاكل والبلاغات بشكل عاجل وسريع مع وضع حلول احتواء شاملة، ويغطي البرنامج في مرحلته الأولى الأحياء ذات الطبيعة الشعبية والأخرى النائية والضواحي.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
03:35 PM
استخدام تقنيات حديثة للتتبع والرصد

مكافحة حشرية مكثفة في 23 حياً شعبياً بالطائف

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
765

عززت وكالة الخدمات بأمانة الطائف أعمال الوقاية الصحية والرش والمكافحة الحشرية بجميع أنواعها في 23 حياً سكنياً بأنحاء المحافظة، مع تكثيف الجهود بأحياء القلت وجبرة.


وشمل البرنامج المكثف نشر فرق المكافحة والتسميم للكلاب الضالة، وفرق للاستكشاف الحشري، وفرق المعالجة الكيميائية بالرش الضبابي واليدوي والاحترازي، بهدف معالجة تكاثر الحشرات والتخلص من البؤر، ومعالجة مستنقعات المياه الراكدة، ورش لحاويات النفايات، بالإضافة إلى أخذ عينات من التربة والبيئة المحيطة.


وترصد الفرق الميدانية أماكن انتشار الحيوانات السائبة، والحشرات الضارة وأماكن تكاثرها، وذلك باستخدام تقنيات حديثة لتتبع والتقصي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمواقع المستهدفة بعد المعالجة.


وأوضحت أمانة الطائف أن إدارة الصحة العامة وضعت برنامجاً يشمل تعزيز جهود فرق المكافحة، وفرق التسميم، وفرق الاستكشاف الحشري، وفرق المعالجة الكيميائية، ضمن خطط موحدة للعمل، تهدف لحل المشاكل والبلاغات بشكل عاجل وسريع مع وضع حلول احتواء شاملة، ويغطي البرنامج في مرحلته الأولى الأحياء ذات الطبيعة الشعبية والأخرى النائية والضواحي.

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