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مكة.. "أسامة" يختفي فجأةً ووالدته تناشد بحل لغز تغيبه

متغيب منذ شهر ووالدته قدمت بلاغًا للجهات الأمنية

تُكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة البحث عن الشاب "أسامه محمد جبران- 18 عامًا" يعاني من اعتلالات نفسية، خرج من منزل عائلته بحي الغسالة منذ أكثر من شهر، وقدمت والدته بلاغًا إلى شرطة العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا: قالت والدته لـ"سبق": "منذ وقت تغيبه لم أَذُقْ طعم النوم؛ "أسامة" يتيم الأب، وكانت بداية قصة اختفائه يوم خرج من منزلنا بحي الغسالة قبل شهر، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/5هـ، وتحديدًا بعد صلاة العصر، ذاهبًا إلى حلقة تحفيظ القرآن بالمسجد القريب من المنزل، وكان قليل الاختلاط بالجيران، ومن أسباب ذلك قصر مدة إقامتنا بالحي؛ حيث سكنَّا به حديثًا، وتحديدًا قبل ستة أشهر".

وأضافت والدته: "يعاني أسامة من اعتلالات نفسية، وكنت أراجع طبيبًا نفسيًّا، وانقطعت عن مراجعتي له بسبب الآثار الجانبية للعلاج، وهو منقطع عن الدراسة، ويملك شهادة الأول الثانوي، وفي الآونة الأخيرة لاحظت أنه طرأت عليه أمور لم يكن يفعلها؛ حيث يحب الانعزال، وكان إذا دخل دورة المياه يحب إطفاء الإنارة، وكذلك كان في بعض الأحيان يحب يأكل الطعام أحيانًا في غرفته وفي الظلام أيضًا، وكانت علاقته مع إخوته عادية، ولم يكن عنيفًا، بل من البارين بي، وعند تأخره عن العودة إلى المنزل بحثنا عنه في المستشفيات وفي كل مكان، إضافة إلى أنَّه لا يملك هاتفًا محمولًا، وبعد عجْزنا عن العثور عليه، تمّ إبلاغ الجهات الأمنية على الفور لمساعدتنا".

وأشارت والدته إلى أنَّ أوصاف ابنها أنه طويل القامة هزيل البنية أبيض البشرة، لون شعره أسود ويرتدي ثوبًا وكوفية.

ولفتت والدته وأشقاؤه إلى أنهم يعيشون في وضع مأساوي جدًّا، على أمل أن يتم العثور عليه، مناشدًا مَن يعثر عليه التواصل مع الجهات الأمنية وناشدوا الجهات الأمنية بتكثيف البحث عنه لعلهم يحلون لغز اختفائه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. "أسامة" يختفي فجأةً ووالدته تناشد بحل لغز تغيبه
سبق

تُكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة البحث عن الشاب "أسامه محمد جبران- 18 عامًا" يعاني من اعتلالات نفسية، خرج من منزل عائلته بحي الغسالة منذ أكثر من شهر، وقدمت والدته بلاغًا إلى شرطة العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا: قالت والدته لـ"سبق": "منذ وقت تغيبه لم أَذُقْ طعم النوم؛ "أسامة" يتيم الأب، وكانت بداية قصة اختفائه يوم خرج من منزلنا بحي الغسالة قبل شهر، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/5هـ، وتحديدًا بعد صلاة العصر، ذاهبًا إلى حلقة تحفيظ القرآن بالمسجد القريب من المنزل، وكان قليل الاختلاط بالجيران، ومن أسباب ذلك قصر مدة إقامتنا بالحي؛ حيث سكنَّا به حديثًا، وتحديدًا قبل ستة أشهر".

وأضافت والدته: "يعاني أسامة من اعتلالات نفسية، وكنت أراجع طبيبًا نفسيًّا، وانقطعت عن مراجعتي له بسبب الآثار الجانبية للعلاج، وهو منقطع عن الدراسة، ويملك شهادة الأول الثانوي، وفي الآونة الأخيرة لاحظت أنه طرأت عليه أمور لم يكن يفعلها؛ حيث يحب الانعزال، وكان إذا دخل دورة المياه يحب إطفاء الإنارة، وكذلك كان في بعض الأحيان يحب يأكل الطعام أحيانًا في غرفته وفي الظلام أيضًا، وكانت علاقته مع إخوته عادية، ولم يكن عنيفًا، بل من البارين بي، وعند تأخره عن العودة إلى المنزل بحثنا عنه في المستشفيات وفي كل مكان، إضافة إلى أنَّه لا يملك هاتفًا محمولًا، وبعد عجْزنا عن العثور عليه، تمّ إبلاغ الجهات الأمنية على الفور لمساعدتنا".

وأشارت والدته إلى أنَّ أوصاف ابنها أنه طويل القامة هزيل البنية أبيض البشرة، لون شعره أسود ويرتدي ثوبًا وكوفية.

ولفتت والدته وأشقاؤه إلى أنهم يعيشون في وضع مأساوي جدًّا، على أمل أن يتم العثور عليه، مناشدًا مَن يعثر عليه التواصل مع الجهات الأمنية وناشدوا الجهات الأمنية بتكثيف البحث عنه لعلهم يحلون لغز اختفائه.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
01:51 AM
متغيب منذ شهر ووالدته قدمت بلاغًا للجهات الأمنية

مكة.. "أسامة" يختفي فجأةً ووالدته تناشد بحل لغز تغيبه

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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23,554

تُكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة البحث عن الشاب "أسامه محمد جبران- 18 عامًا" يعاني من اعتلالات نفسية، خرج من منزل عائلته بحي الغسالة منذ أكثر من شهر، وقدمت والدته بلاغًا إلى شرطة العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا: قالت والدته لـ"سبق": "منذ وقت تغيبه لم أَذُقْ طعم النوم؛ "أسامة" يتيم الأب، وكانت بداية قصة اختفائه يوم خرج من منزلنا بحي الغسالة قبل شهر، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/5هـ، وتحديدًا بعد صلاة العصر، ذاهبًا إلى حلقة تحفيظ القرآن بالمسجد القريب من المنزل، وكان قليل الاختلاط بالجيران، ومن أسباب ذلك قصر مدة إقامتنا بالحي؛ حيث سكنَّا به حديثًا، وتحديدًا قبل ستة أشهر".

وأضافت والدته: "يعاني أسامة من اعتلالات نفسية، وكنت أراجع طبيبًا نفسيًّا، وانقطعت عن مراجعتي له بسبب الآثار الجانبية للعلاج، وهو منقطع عن الدراسة، ويملك شهادة الأول الثانوي، وفي الآونة الأخيرة لاحظت أنه طرأت عليه أمور لم يكن يفعلها؛ حيث يحب الانعزال، وكان إذا دخل دورة المياه يحب إطفاء الإنارة، وكذلك كان في بعض الأحيان يحب يأكل الطعام أحيانًا في غرفته وفي الظلام أيضًا، وكانت علاقته مع إخوته عادية، ولم يكن عنيفًا، بل من البارين بي، وعند تأخره عن العودة إلى المنزل بحثنا عنه في المستشفيات وفي كل مكان، إضافة إلى أنَّه لا يملك هاتفًا محمولًا، وبعد عجْزنا عن العثور عليه، تمّ إبلاغ الجهات الأمنية على الفور لمساعدتنا".

وأشارت والدته إلى أنَّ أوصاف ابنها أنه طويل القامة هزيل البنية أبيض البشرة، لون شعره أسود ويرتدي ثوبًا وكوفية.

ولفتت والدته وأشقاؤه إلى أنهم يعيشون في وضع مأساوي جدًّا، على أمل أن يتم العثور عليه، مناشدًا مَن يعثر عليه التواصل مع الجهات الأمنية وناشدوا الجهات الأمنية بتكثيف البحث عنه لعلهم يحلون لغز اختفائه.

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