مكة.. الإطاحة بسيدة إفريقية برفقتها سبعة أطفال مجهولين أعمارهم أقل من 3 سنوات

خلال حمله أمنية على شارع المنصور توقف 56 مخالفاً

أحالت قوة الضبط الميداني بشرطة العاصمة المقدسة سيدة من جنسية إفريقية وجد برفقتها سبعة أطفال مجهولين أعمارهم أقل من ثلاث سنوات.



ورصدت القوة خلال حملاتها المستمرة لمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل من خلال مصادرها تواجد عدد من المخالفين يقطنون بأحد المباني بشارع المنصور، وتمكن رجال القوة بتوجيه من قائد القوة ورقيب الفرقة من الإطاحة بـ 56 مخالفاً من جنسية إفريقية حاول بعض المخالفين الهرب ومقاومة رجال القوة إلا أن الإعداد المسبق للكمين ودراسة الموقع منع من حدوث أي إصابة للطرفين بفضل الله.



وتم العثور داخل إحدى الغرف على سيدة إفريقية وبرفقتها سبعة أطفال تتراوح أعمارهم من سنة إلى ثلاث سنوات لا تربطها بهم علاقة قرابة ويبدو أنهم قد تعرضوا للخطف أو يستغلون للتسول عن طريق توزيعهم على نساء أخريات برفقتها.