مكة .. محاضرات توعوية لمواجهة الفكر الضال بالكامل

ينظمها فرع "الشؤون الإسلامية" على مدى شهر ونصف الشهر

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد عددًا من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الكامل، خلال الفترة من 9 / 5 /1438هـ إلى 24 / 6 /1438هـ، بهدف معالجة الفكر الضال ومحاربته.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع، سمير بن علي خيري، إن أولى هذه المحاضرات سيلقيها الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي بعنوان (الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو) بجامع خادم الحرمين الشريفين يوم 9 / 5/ 1438 هـ بعد صلاة المغرب.



وتابع، كما سيلقي الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي محاضرة بعنوان (دور الأئمة والخطباء في توعية المجتمع ضد أفكار جماعات العنف والغلو) بجامع الإمام البخاري بحي الكامل يوم 11/ 5 / 1438هـ بعد صلاة المغرب.



وأضاف، سيلقي الشيخ الدكتور سعد ردة جمعان الجدعاني محاضرة بعنوان (تأصيل العقيدة حماية من الانحرافات الفكرية) بجامع الإمام البخاري في الكامل يوم 19 /5 / 1438هــ بعد صلاة المغرب، كما سيلقي الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي محاضرة بعنوان (المسؤولية الشرعية في تحقيق الأمن الفكري ) بجامع الإمام البخاري بمحافظة الجموم يوم 25 / 5/ 1438 بعد صلاة المغرب، وسيلقي الشيخ صلاح بن محمد الشيخ محاضرة بعنوان (أسباب الانحرافات الفكرية لدى الشباب وسبل معالجتها) بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الكامل يوم 3 / 6 /1438هـ بعد صلاة المغرب، والشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي محاضرة بعنوان (التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة) بجامع خادم الحرمين الشريفين بالكامل يوم 17 / 6 /1438هــ .



وأكمل، خيري أن الشيخ نفسه سيلقي محاضرة بعنوان (منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من المناهج والجماعات المخالفة) بجامع خادم الحرمين الشريفين بالكامل يوم 24 / 6 /1438هــ بعد صلاة المغرب.

