مكتب الضمان بـ"مخواة" الباحة يقدم مساعداته لـ6600 أسرة

أمير المنطقة يفتتح غداً مبناه على مساحة 2300م

تشهد محافظة المخواة بمنطقة الباحة غداً الثلاثاء افتتاح مبنى مكتب الضمان الاجتماعي، الذي يخدم عدداً من المستفيدين من خلال المعاش والمساعدات بلغ عددها ستة آلاف وستمائة أسرة، حيث سيدشن أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز المبنى المكون من ثلاثة طوابق ويقع على مساحة 2300 م.



وأوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المخواة هاني بن علي الغامدي، أن المبنى يقع على مساحة 2300م ويتكون من ثلاثة أدوار ويحوي العديد من الأقسام التي تقدم الخدمات كافة لمستفيدي الضمان للرجال والنساء.



وبين الغامدي أن المكتب يخدم محافظتي المخواة وغامد الزناد، ويقدم العديد من الخدمات منها المعاش الضماني والمساعدات المقطوعة وبرنامج الدعم النقدي لأجل الغذاء وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج سداد فاتورة الكهرباء وبرنامج الأسر المنتجة إلى جانب العديد من البرامج الأخرى .

