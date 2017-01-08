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"مكنون" تُكَرّم رعيلها الأول ممن بلغوا الستين عاماً

"الهدلق": جمعيتكم أنتم بنيتموها ولكم السبق في العمل فيها

في بادرة تُعَد الأولى في تاريخ جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، كرّم إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي للجمعية، صباح الخميس الماضي في قاعة اجتماعات مكتب رئيس الجمعية، منسوبي الجمعية ممن بلغوا الستين عاماً من الموظفين والمعلمين، الذين كانت لهم جهود مباركة وبصمات شاهدة في مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم طيلة سنوات خدمتهم مع الجمعية.

 

وبدأ "الهدلق" حديثه بترحيب حارّ بالمكرّمين وتهنئتهم على هذا العمر الحافل بالعطاء والتاريخ المشرف في خدمة كتاب الله تعالى؛ مذكراً بدورهم وجهودهم التي رافقت الجمعية منذ التأسيس قائلاً لهم: هذه جمعيتكم وأنتم بنيتموها وكان لكم السبق في العمل فيها وفي تعليم كتاب الله من سنوات؛ فهنيئاً لكم هذا العمر الذي انقضى في رحاب كتاب الله تعالى؛ مؤكداً أن الجمعية بيتهم الثاني، وأن هذا التكريم ليس نهاية المطاف بالعمل في هذا المجال المبارك والانقطاع التام عن القرآن الكريم؛ بل إن هذا العمر يكون أكثر تفرغاً لتعليم كتاب الله تعالى، وأن الجمعية لا تستغني عن خبراتكم وتجاربكم المتراكمة على مدى عقود من الزمان، وأن العمل معها في مجال التعاون مفتوح للجميع؛ داعياً الله لهم بالتوفيق والنجاح والسداد في حياتهم العملية.

 

وتحدث الشيخ إبراهيم بن عبدالله العيد المساعد لشؤون البنين مبيناً الشرف العظيم الذي ينال مَن يعمل في مجال القرآن الكريم، وقال: إن هذا المجال لا يعرف عمراً معيناً؛ بل ربما كان هذا السن أكثر عطاء وتميزاً؛ كونه أكثر تفرغاً وأقل انشغالاً بمشاغل الحياة.

 

وأضاف: من وصل لهذا العمر في مجال تعليم وتحفيظ القرآن لا شك أنه يملك خبرة كبيرة يتطلب عدم التفريط فيها والتخلي عنها؛ بل نحن بحاجة لتوريث هذا الإرث الثمين للأجيال والشباب.

 

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن البريدي مدير الإدارة المالية، والشيخ سلطان بن ناصر العبدالجبار مدير إدارة الاستثمار، والأستاذ مشاري بن محمد بن دليلة مدير إدارة الخدمات المساندة.

 

وفي ختام اللقاء تَفَضّل فضيلة الشيخ إبراهيم الهدلق بتقديم الدروع التذكارية للمكرمين مع أخذ الصور معهم في لحظة جسّدت كل معاني الوفاء والعرفان وغلبة مشاعر الأخوة والمحبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكنون" تُكَرّم رعيلها الأول ممن بلغوا الستين عاماً
سبق

في بادرة تُعَد الأولى في تاريخ جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، كرّم إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي للجمعية، صباح الخميس الماضي في قاعة اجتماعات مكتب رئيس الجمعية، منسوبي الجمعية ممن بلغوا الستين عاماً من الموظفين والمعلمين، الذين كانت لهم جهود مباركة وبصمات شاهدة في مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم طيلة سنوات خدمتهم مع الجمعية.

 

وبدأ "الهدلق" حديثه بترحيب حارّ بالمكرّمين وتهنئتهم على هذا العمر الحافل بالعطاء والتاريخ المشرف في خدمة كتاب الله تعالى؛ مذكراً بدورهم وجهودهم التي رافقت الجمعية منذ التأسيس قائلاً لهم: هذه جمعيتكم وأنتم بنيتموها وكان لكم السبق في العمل فيها وفي تعليم كتاب الله من سنوات؛ فهنيئاً لكم هذا العمر الذي انقضى في رحاب كتاب الله تعالى؛ مؤكداً أن الجمعية بيتهم الثاني، وأن هذا التكريم ليس نهاية المطاف بالعمل في هذا المجال المبارك والانقطاع التام عن القرآن الكريم؛ بل إن هذا العمر يكون أكثر تفرغاً لتعليم كتاب الله تعالى، وأن الجمعية لا تستغني عن خبراتكم وتجاربكم المتراكمة على مدى عقود من الزمان، وأن العمل معها في مجال التعاون مفتوح للجميع؛ داعياً الله لهم بالتوفيق والنجاح والسداد في حياتهم العملية.

 

وتحدث الشيخ إبراهيم بن عبدالله العيد المساعد لشؤون البنين مبيناً الشرف العظيم الذي ينال مَن يعمل في مجال القرآن الكريم، وقال: إن هذا المجال لا يعرف عمراً معيناً؛ بل ربما كان هذا السن أكثر عطاء وتميزاً؛ كونه أكثر تفرغاً وأقل انشغالاً بمشاغل الحياة.

 

وأضاف: من وصل لهذا العمر في مجال تعليم وتحفيظ القرآن لا شك أنه يملك خبرة كبيرة يتطلب عدم التفريط فيها والتخلي عنها؛ بل نحن بحاجة لتوريث هذا الإرث الثمين للأجيال والشباب.

 

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن البريدي مدير الإدارة المالية، والشيخ سلطان بن ناصر العبدالجبار مدير إدارة الاستثمار، والأستاذ مشاري بن محمد بن دليلة مدير إدارة الخدمات المساندة.

 

وفي ختام اللقاء تَفَضّل فضيلة الشيخ إبراهيم الهدلق بتقديم الدروع التذكارية للمكرمين مع أخذ الصور معهم في لحظة جسّدت كل معاني الوفاء والعرفان وغلبة مشاعر الأخوة والمحبة.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
11:35 AM
"الهدلق": جمعيتكم أنتم بنيتموها ولكم السبق في العمل فيها

"مكنون" تُكَرّم رعيلها الأول ممن بلغوا الستين عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في بادرة تُعَد الأولى في تاريخ جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، كرّم إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي للجمعية، صباح الخميس الماضي في قاعة اجتماعات مكتب رئيس الجمعية، منسوبي الجمعية ممن بلغوا الستين عاماً من الموظفين والمعلمين، الذين كانت لهم جهود مباركة وبصمات شاهدة في مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم طيلة سنوات خدمتهم مع الجمعية.

 

وبدأ "الهدلق" حديثه بترحيب حارّ بالمكرّمين وتهنئتهم على هذا العمر الحافل بالعطاء والتاريخ المشرف في خدمة كتاب الله تعالى؛ مذكراً بدورهم وجهودهم التي رافقت الجمعية منذ التأسيس قائلاً لهم: هذه جمعيتكم وأنتم بنيتموها وكان لكم السبق في العمل فيها وفي تعليم كتاب الله من سنوات؛ فهنيئاً لكم هذا العمر الذي انقضى في رحاب كتاب الله تعالى؛ مؤكداً أن الجمعية بيتهم الثاني، وأن هذا التكريم ليس نهاية المطاف بالعمل في هذا المجال المبارك والانقطاع التام عن القرآن الكريم؛ بل إن هذا العمر يكون أكثر تفرغاً لتعليم كتاب الله تعالى، وأن الجمعية لا تستغني عن خبراتكم وتجاربكم المتراكمة على مدى عقود من الزمان، وأن العمل معها في مجال التعاون مفتوح للجميع؛ داعياً الله لهم بالتوفيق والنجاح والسداد في حياتهم العملية.

 

وتحدث الشيخ إبراهيم بن عبدالله العيد المساعد لشؤون البنين مبيناً الشرف العظيم الذي ينال مَن يعمل في مجال القرآن الكريم، وقال: إن هذا المجال لا يعرف عمراً معيناً؛ بل ربما كان هذا السن أكثر عطاء وتميزاً؛ كونه أكثر تفرغاً وأقل انشغالاً بمشاغل الحياة.

 

وأضاف: من وصل لهذا العمر في مجال تعليم وتحفيظ القرآن لا شك أنه يملك خبرة كبيرة يتطلب عدم التفريط فيها والتخلي عنها؛ بل نحن بحاجة لتوريث هذا الإرث الثمين للأجيال والشباب.

 

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن البريدي مدير الإدارة المالية، والشيخ سلطان بن ناصر العبدالجبار مدير إدارة الاستثمار، والأستاذ مشاري بن محمد بن دليلة مدير إدارة الخدمات المساندة.

 

وفي ختام اللقاء تَفَضّل فضيلة الشيخ إبراهيم الهدلق بتقديم الدروع التذكارية للمكرمين مع أخذ الصور معهم في لحظة جسّدت كل معاني الوفاء والعرفان وغلبة مشاعر الأخوة والمحبة.

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