١٠ ملايين ريال مشتريات للسعوديين في أول يوميْ إجازة بدبي

بزيادة ١٥٪‏ عن نفس الفترة من العام الماضي لتزامنها مع مهرجان التسوق

كشفت مراكز التسوق والمحلات التجارية التي تستقبل الكثير من الجنسيات وزوار الإمارات، مع بداية العام الجاري الذي جاء بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق الذي اختتم فعالياته، أمس، وبداية إجازة نصف العام الدراسي للمدارس السعودية، عن زيادة قيمة المشتريات للسياح السعوديين في دبي ١٥٪‏ عن نفس الفترة من العام الماضي؛ مما يعني أنها قد فاقت ١٠ ملايين ريال خلال اليومين الماضيين.

وكانت نسبة مشتريات السعوديين التقديرية في عام ٢٠١٦ قد وصلت -خلال ١٠ أيام- إلى ١٤٣ مليون ريال، وعَكَس اهتمامَ السعوديين بالتسوق في دبي وجودُ العديد من الفعاليات المشوقة، والعروض الفنية، وعروض الأطفال، والفقرات الترفيهية، والعروض الترويجية الجذابة؛ علاوة على الجوائز القيمة، التي ساهمت في جذب الزوار والمتسوقين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية.

ويرتبط السعوديون بالإمارات ودبي ارتباطاً وثيقاً، يدفعهم لزيارتها بشكل دوري ومتكرر في كل موسم؛ لا سيما خلال الفعاليات الترفيهية ومهرجانات التسوق، وكذلك بالعروض الترويجية التي تملأ مراكز التسوق المختلفة والفنادق والمطاعم؛ مما يشجع السياح على الإقامة والتسوق بأفضل الأسعار.

ويفضل السياح السعوديون مدينة دبي على غيرها من الوجهات الأخرى؛ نظراً لتوافر الخدمات السياحية، بالإضافة إلى القرب المكاني واللغة والخدمات.