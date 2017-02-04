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ملتقى أبناء جازان بالرياض يحتفي بوفد المنطقة المشارك بالجنادرية

شهد حضوراً متميزاً وقصائد شعرية وندوات ثقافيةشهد حضوراً متميزاً وقصائد شعرية وندوات ثقافية

احتفى ملتقى أبناء جازان في الرياض بوفد المنطقة المشارك بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، حيث شهد الحفل الذي أقيم أمس الجمعة في فندق (كروان الفهد) بالرياض حضوراً ثقافياً متميزاً من أبناء منطقة جازان.
 
وفي مستهل الملتقى الذي قدمه ياسر بن محمد السبعي ألقى رئيس الملتقى الدكتور حسين بن مشهور الحازمي كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام، ثم ألقيت قصيدة ترحيبية بالضيوف من شاعر الملتقى الدكتور جبران بن سلمان سحاري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود رئيس اللجنة الثقافية والمتحدث الرسمي للملتقى بعنوان (الجنادرية 31) قال فيها: 
بجازان لي في الهدى معقلٌ *** هي الأُسُّ رغم الرؤى المجحفة
بها الأدب الجمُّ لا ينحني *** بها العلم والشعر والأرغفة
ومن يجهل النجم في سيره *** فنرجو السلامة من ذا السفه!
(تراثٌ) بقريتنا حافلٌ *** وذا (المهرجانُ) مليءُ الشفة
وفي (ملتقانا) بلغنا المنى *** و(وفد الجنادر) بالمرهَفة
فأهلاً وسهلاً ضيوف الوفا *** وهذي الرياض بكم مترفة
 
ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأهم منجزات الملتقى وفعالياته قدمه الدكتور هادي بحّاري عضو اللجنة العليا في الملتقى، أعقبتها كلمة رئيس وفد الجنادرية إبراهيم الحازمي تعرض فيها لأهم الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ستقام في جناح جازان (الجنادرية 31). ثم مشاركة شعرية أخرى لمحمد النعمي، وكلمة للدكتور علي بن حسين صميلي عميد الدراسات العليا بجامعة جازان.
 
عقب ذلك عقدت ندوة مع الضيف الدكتور عقيلي خواجي ضيف اللقاء في ندوة عن منطقة جازان وبنيتها الجغرافية أدارها الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان نائب رئيس الملتقى وعضو مجلس الشورى، وفِي نهاية الاحتفال كرم الملتقى ضيوفه.

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ملتقى أبناء جازان بالرياض يحتفي بوفد المنطقة المشارك بالجنادرية
سبق

احتفى ملتقى أبناء جازان في الرياض بوفد المنطقة المشارك بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، حيث شهد الحفل الذي أقيم أمس الجمعة في فندق (كروان الفهد) بالرياض حضوراً ثقافياً متميزاً من أبناء منطقة جازان.
 
وفي مستهل الملتقى الذي قدمه ياسر بن محمد السبعي ألقى رئيس الملتقى الدكتور حسين بن مشهور الحازمي كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام، ثم ألقيت قصيدة ترحيبية بالضيوف من شاعر الملتقى الدكتور جبران بن سلمان سحاري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود رئيس اللجنة الثقافية والمتحدث الرسمي للملتقى بعنوان (الجنادرية 31) قال فيها: 
بجازان لي في الهدى معقلٌ *** هي الأُسُّ رغم الرؤى المجحفة
بها الأدب الجمُّ لا ينحني *** بها العلم والشعر والأرغفة
ومن يجهل النجم في سيره *** فنرجو السلامة من ذا السفه!
(تراثٌ) بقريتنا حافلٌ *** وذا (المهرجانُ) مليءُ الشفة
وفي (ملتقانا) بلغنا المنى *** و(وفد الجنادر) بالمرهَفة
فأهلاً وسهلاً ضيوف الوفا *** وهذي الرياض بكم مترفة
 
ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأهم منجزات الملتقى وفعالياته قدمه الدكتور هادي بحّاري عضو اللجنة العليا في الملتقى، أعقبتها كلمة رئيس وفد الجنادرية إبراهيم الحازمي تعرض فيها لأهم الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ستقام في جناح جازان (الجنادرية 31). ثم مشاركة شعرية أخرى لمحمد النعمي، وكلمة للدكتور علي بن حسين صميلي عميد الدراسات العليا بجامعة جازان.
 
عقب ذلك عقدت ندوة مع الضيف الدكتور عقيلي خواجي ضيف اللقاء في ندوة عن منطقة جازان وبنيتها الجغرافية أدارها الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان نائب رئيس الملتقى وعضو مجلس الشورى، وفِي نهاية الاحتفال كرم الملتقى ضيوفه.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
12:50 AM
شهد حضوراً متميزاً وقصائد شعرية وندوات ثقافيةشهد حضوراً متميزاً وقصائد شعرية وندوات ثقافية

ملتقى أبناء جازان بالرياض يحتفي بوفد المنطقة المشارك بالجنادرية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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احتفى ملتقى أبناء جازان في الرياض بوفد المنطقة المشارك بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، حيث شهد الحفل الذي أقيم أمس الجمعة في فندق (كروان الفهد) بالرياض حضوراً ثقافياً متميزاً من أبناء منطقة جازان.
 
وفي مستهل الملتقى الذي قدمه ياسر بن محمد السبعي ألقى رئيس الملتقى الدكتور حسين بن مشهور الحازمي كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام، ثم ألقيت قصيدة ترحيبية بالضيوف من شاعر الملتقى الدكتور جبران بن سلمان سحاري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود رئيس اللجنة الثقافية والمتحدث الرسمي للملتقى بعنوان (الجنادرية 31) قال فيها: 
بجازان لي في الهدى معقلٌ *** هي الأُسُّ رغم الرؤى المجحفة
بها الأدب الجمُّ لا ينحني *** بها العلم والشعر والأرغفة
ومن يجهل النجم في سيره *** فنرجو السلامة من ذا السفه!
(تراثٌ) بقريتنا حافلٌ *** وذا (المهرجانُ) مليءُ الشفة
وفي (ملتقانا) بلغنا المنى *** و(وفد الجنادر) بالمرهَفة
فأهلاً وسهلاً ضيوف الوفا *** وهذي الرياض بكم مترفة
 
ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأهم منجزات الملتقى وفعالياته قدمه الدكتور هادي بحّاري عضو اللجنة العليا في الملتقى، أعقبتها كلمة رئيس وفد الجنادرية إبراهيم الحازمي تعرض فيها لأهم الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ستقام في جناح جازان (الجنادرية 31). ثم مشاركة شعرية أخرى لمحمد النعمي، وكلمة للدكتور علي بن حسين صميلي عميد الدراسات العليا بجامعة جازان.
 
عقب ذلك عقدت ندوة مع الضيف الدكتور عقيلي خواجي ضيف اللقاء في ندوة عن منطقة جازان وبنيتها الجغرافية أدارها الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان نائب رئيس الملتقى وعضو مجلس الشورى، وفِي نهاية الاحتفال كرم الملتقى ضيوفه.

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