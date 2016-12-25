"ملف عبارات غير لائقة" يقود طالباً للتعدي على معلمه وسحب عقاله بالطائف

تدخّل المُعلمون وفضّوا الاشتباك وتحفظت الشرطة عليه لحين استكمال الإجراءات

سجل الميدان التعليمي بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، واقعة اعتداء أحد الطُلاب ضرباً على أحد مُعلميه داخل الفصل الدراسي، لحين أن تدخل بقية المُعلمين وفضوا ذلك الاشتباك، ومن ثم استدعاء رجال الشرطة والذين تسلموا الطالب وتحفظوا عليه لديهم؛ لحين استكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مُعلماً بمتوسطة وثانوية الجفر، التابعة لمكتب التعليم بعشيرة شمال محافظة الطائف، وأثناء شرحه لدرسه في الحصة الثالثة، اليوم، بأحد فصول الصف الثالث الثانوي، شاهد طالباً بيده ملف ورقي كان قد أشغله عن متابعة الدرس، وبالوصول له علمَ أن ذلك الملف يحمل أوراقاً بها بعض العبارات غير اللائقة.

وعندما طلب المعلم ذلك الملف تدخل الطالب الذي يجلس خلفه، وبدأ يتلفظ على المُعلم بألفاظ بذيئة دوّنت في المحضر الذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، مُحاولاً منع المعلم من تسلم ذلك الملف، حينها اشتبك مع المُعلم واعتدى عليه ضرباً أمام بقية الطُلاب، محاولاً سحب عقاله الذي سقط منه لضربه به لولا تدخُّل بقية المُعلمين، والذين حضروا لفض الاشتباك قبل أن يتطور.

وقد تم عزل الطالب عن الفصل الدراسي، ومن ثمَّ أعدت إدارة المدرسة محضراً رسمياً بالواقعة، وسلمته مع الطالب لرجال مخفر شرطة العرفاء والتي تم استدعاؤها لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي عبدالله الزهراني ، أن القضية تسلمتها الجهات الأمنية بحكم الاختصاص ، فيما يتابع مكتب التعليم بشمال الطائف مجريات القضية بتوجيه من المدير العام للتعليم بالطائف ، الدكتور محمد الشمراني.