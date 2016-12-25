النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ملف عبارات غير لائقة" يقود طالباً للتعدي على معلمه وسحب عقاله بالطائف

تدخّل المُعلمون وفضّوا الاشتباك وتحفظت الشرطة عليه لحين استكمال الإجراءات

سجل الميدان التعليمي بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، واقعة اعتداء أحد الطُلاب ضرباً على أحد مُعلميه داخل الفصل الدراسي، لحين أن تدخل بقية المُعلمين وفضوا ذلك الاشتباك، ومن ثم استدعاء رجال الشرطة والذين تسلموا الطالب وتحفظوا عليه لديهم؛ لحين استكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مُعلماً بمتوسطة وثانوية الجفر، التابعة لمكتب التعليم بعشيرة شمال محافظة الطائف، وأثناء شرحه لدرسه في الحصة الثالثة، اليوم، بأحد فصول الصف الثالث الثانوي، شاهد طالباً بيده ملف ورقي كان قد أشغله عن متابعة الدرس، وبالوصول له علمَ أن ذلك الملف يحمل أوراقاً بها بعض العبارات غير اللائقة.

وعندما طلب المعلم ذلك الملف تدخل الطالب الذي يجلس خلفه، وبدأ يتلفظ على المُعلم بألفاظ بذيئة دوّنت في المحضر الذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، مُحاولاً منع المعلم من تسلم ذلك الملف، حينها اشتبك مع المُعلم واعتدى عليه ضرباً أمام بقية الطُلاب، محاولاً سحب عقاله الذي سقط منه لضربه به لولا تدخُّل بقية المُعلمين، والذين حضروا لفض الاشتباك قبل أن يتطور.

وقد تم عزل الطالب عن الفصل الدراسي، ومن ثمَّ أعدت إدارة المدرسة محضراً رسمياً بالواقعة، وسلمته مع الطالب لرجال مخفر شرطة العرفاء والتي تم استدعاؤها لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي عبدالله الزهراني ، أن القضية تسلمتها الجهات الأمنية بحكم الاختصاص ، فيما يتابع مكتب التعليم بشمال الطائف مجريات القضية بتوجيه من المدير العام للتعليم بالطائف ، الدكتور محمد الشمراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ملف عبارات غير لائقة" يقود طالباً للتعدي على معلمه وسحب عقاله بالطائف
سبق

سجل الميدان التعليمي بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، واقعة اعتداء أحد الطُلاب ضرباً على أحد مُعلميه داخل الفصل الدراسي، لحين أن تدخل بقية المُعلمين وفضوا ذلك الاشتباك، ومن ثم استدعاء رجال الشرطة والذين تسلموا الطالب وتحفظوا عليه لديهم؛ لحين استكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مُعلماً بمتوسطة وثانوية الجفر، التابعة لمكتب التعليم بعشيرة شمال محافظة الطائف، وأثناء شرحه لدرسه في الحصة الثالثة، اليوم، بأحد فصول الصف الثالث الثانوي، شاهد طالباً بيده ملف ورقي كان قد أشغله عن متابعة الدرس، وبالوصول له علمَ أن ذلك الملف يحمل أوراقاً بها بعض العبارات غير اللائقة.

وعندما طلب المعلم ذلك الملف تدخل الطالب الذي يجلس خلفه، وبدأ يتلفظ على المُعلم بألفاظ بذيئة دوّنت في المحضر الذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، مُحاولاً منع المعلم من تسلم ذلك الملف، حينها اشتبك مع المُعلم واعتدى عليه ضرباً أمام بقية الطُلاب، محاولاً سحب عقاله الذي سقط منه لضربه به لولا تدخُّل بقية المُعلمين، والذين حضروا لفض الاشتباك قبل أن يتطور.

وقد تم عزل الطالب عن الفصل الدراسي، ومن ثمَّ أعدت إدارة المدرسة محضراً رسمياً بالواقعة، وسلمته مع الطالب لرجال مخفر شرطة العرفاء والتي تم استدعاؤها لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي عبدالله الزهراني ، أن القضية تسلمتها الجهات الأمنية بحكم الاختصاص ، فيما يتابع مكتب التعليم بشمال الطائف مجريات القضية بتوجيه من المدير العام للتعليم بالطائف ، الدكتور محمد الشمراني.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
02:12 PM
تدخّل المُعلمون وفضّوا الاشتباك وتحفظت الشرطة عليه لحين استكمال الإجراءات

"ملف عبارات غير لائقة" يقود طالباً للتعدي على معلمه وسحب عقاله بالطائف

A A A
فهد العتيبي - الطائف
25
23,702

سجل الميدان التعليمي بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، واقعة اعتداء أحد الطُلاب ضرباً على أحد مُعلميه داخل الفصل الدراسي، لحين أن تدخل بقية المُعلمين وفضوا ذلك الاشتباك، ومن ثم استدعاء رجال الشرطة والذين تسلموا الطالب وتحفظوا عليه لديهم؛ لحين استكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن مُعلماً بمتوسطة وثانوية الجفر، التابعة لمكتب التعليم بعشيرة شمال محافظة الطائف، وأثناء شرحه لدرسه في الحصة الثالثة، اليوم، بأحد فصول الصف الثالث الثانوي، شاهد طالباً بيده ملف ورقي كان قد أشغله عن متابعة الدرس، وبالوصول له علمَ أن ذلك الملف يحمل أوراقاً بها بعض العبارات غير اللائقة.

وعندما طلب المعلم ذلك الملف تدخل الطالب الذي يجلس خلفه، وبدأ يتلفظ على المُعلم بألفاظ بذيئة دوّنت في المحضر الذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، مُحاولاً منع المعلم من تسلم ذلك الملف، حينها اشتبك مع المُعلم واعتدى عليه ضرباً أمام بقية الطُلاب، محاولاً سحب عقاله الذي سقط منه لضربه به لولا تدخُّل بقية المُعلمين، والذين حضروا لفض الاشتباك قبل أن يتطور.

وقد تم عزل الطالب عن الفصل الدراسي، ومن ثمَّ أعدت إدارة المدرسة محضراً رسمياً بالواقعة، وسلمته مع الطالب لرجال مخفر شرطة العرفاء والتي تم استدعاؤها لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي عبدالله الزهراني ، أن القضية تسلمتها الجهات الأمنية بحكم الاختصاص ، فيما يتابع مكتب التعليم بشمال الطائف مجريات القضية بتوجيه من المدير العام للتعليم بالطائف ، الدكتور محمد الشمراني.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
3,042
1200

1200

17 ديسمبر
5,672
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,984
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,330

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة