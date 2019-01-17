ملك أسبانيا يزور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

تجول بمعرض "مشكاة" وشاهد فيلم "مملكة الطاقة المستدامة"

زار ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وكان في استقباله والوفد المرافق له، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.



وشهدت الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والطاقة المتجددة في إطار رؤية المملكة 2030.



وقام ملك أسبانيا بجولة في معرض مشكاة التفاعلي الذي يـعد أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واطلع خلالها على فلم "مملكة الطاقة المستدامة "، وأهم المعروضات والبرامج التي يقوم بها المعرض.



وقد رافقه خلال الزيارة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي وسفير مملكة أسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث، وعدد من المسؤولين في المدينة.