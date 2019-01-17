النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملك أسبانيا يزور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

تجول بمعرض "مشكاة" وشاهد فيلم "مملكة الطاقة المستدامة"

 زار ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وكان في استقباله والوفد المرافق له، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.


وشهدت الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والطاقة المتجددة في إطار رؤية المملكة 2030.


وقام ملك أسبانيا بجولة في معرض مشكاة التفاعلي الذي يـعد أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واطلع خلالها على فلم "مملكة الطاقة المستدامة "، وأهم المعروضات والبرامج التي يقوم بها المعرض.


وقد رافقه خلال الزيارة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي وسفير مملكة أسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث، وعدد من المسؤولين في المدينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملك أسبانيا يزور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
سبق

 زار ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وكان في استقباله والوفد المرافق له، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.


وشهدت الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والطاقة المتجددة في إطار رؤية المملكة 2030.


وقام ملك أسبانيا بجولة في معرض مشكاة التفاعلي الذي يـعد أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واطلع خلالها على فلم "مملكة الطاقة المستدامة "، وأهم المعروضات والبرامج التي يقوم بها المعرض.


وقد رافقه خلال الزيارة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي وسفير مملكة أسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث، وعدد من المسؤولين في المدينة.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
02:42 PM
تجول بمعرض "مشكاة" وشاهد فيلم "مملكة الطاقة المستدامة"

ملك أسبانيا يزور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
11,906

 زار ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وكان في استقباله والوفد المرافق له، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.


وشهدت الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والطاقة المتجددة في إطار رؤية المملكة 2030.


وقام ملك أسبانيا بجولة في معرض مشكاة التفاعلي الذي يـعد أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واطلع خلالها على فلم "مملكة الطاقة المستدامة "، وأهم المعروضات والبرامج التي يقوم بها المعرض.


وقد رافقه خلال الزيارة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي وسفير مملكة أسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث، وعدد من المسؤولين في المدينة.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,161
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,661
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,952
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,852

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة