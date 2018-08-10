ملك المغرب يُشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة حجاج بيت الله

في رسالة وجهها من الرباط إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة

أعرب الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عن اعتزازه العميق بالجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومبادراته الخيّرة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.



وأشاد بما يبذله خادم الحرمين الشريفين من "عمل متواصل لخدمة ضيوف الرحمن، وصيانة الحرمين الشريفين بالتزام وإيمان، ودعم الأمة الإسلامية في كل وقت وحين".

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس في الرباط اليوم إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة الذي يتوجه إلى المشاعر المقدسة، وتلاها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "أحمد التوفيق" بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية "الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة".

وقال: إن المسلمين مدعوون في هذا الملتقى العظيم في كل سنة لتجسيد قيم الإسلام في المساواة والأخوة والتضامن، ونبذ الشقاق والخلاف والالتزام بالوحدة والائتلاف"، مشددًا على ضرورة التحلي بالتسامح وحسن المعاملة ولين الجانب.

ودعا الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير أعمال موسم الحج التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الساهرة على مصالح ضيوف الرحمن؛ "تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

