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3 مليارات دولار

هي قيمة التسوية التي وصلت كل من وزارة العدل الأمريكية وشركة فولكسفاجن، إلى 3 مليارات دولار، بشأن تحقيقات جنائية ومدنية تجريها الحكومة، إلا أن هذا الاتفاق ليس نهائياً بحسب "رويترز" فقد يتغير أو يفشل، لكن من المحتمل الإعلان عن اتفاق الأسبوع القادم.

ومن المرجح أيضاً أن تواجه فولكسفاجن مراقبةً من قبل طرف خارجي، وتوافق على إصلاحات أخرى كبيرة تتعلق بفضيحة التلاعب في قراءة انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

وامتنع متحدث باسم فولكسفاجن عن تأكيد التقرير قائلاً إن الشركة تجري مباحثات مع السلطات، وكانت فولكسفاجن قد وافقت من قبل على دفع 17.5 مليار دولار لتسوية مطالبات ملاك السيارات والتجار والجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة.

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3 مليارات دولار
سبق

هي قيمة التسوية التي وصلت كل من وزارة العدل الأمريكية وشركة فولكسفاجن، إلى 3 مليارات دولار، بشأن تحقيقات جنائية ومدنية تجريها الحكومة، إلا أن هذا الاتفاق ليس نهائياً بحسب "رويترز" فقد يتغير أو يفشل، لكن من المحتمل الإعلان عن اتفاق الأسبوع القادم.

ومن المرجح أيضاً أن تواجه فولكسفاجن مراقبةً من قبل طرف خارجي، وتوافق على إصلاحات أخرى كبيرة تتعلق بفضيحة التلاعب في قراءة انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

وامتنع متحدث باسم فولكسفاجن عن تأكيد التقرير قائلاً إن الشركة تجري مباحثات مع السلطات، وكانت فولكسفاجن قد وافقت من قبل على دفع 17.5 مليار دولار لتسوية مطالبات ملاك السيارات والتجار والجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة.

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
11:40 PM

3 مليارات دولار

A A A
مروان المريسي - الرياض
1
2,184

هي قيمة التسوية التي وصلت كل من وزارة العدل الأمريكية وشركة فولكسفاجن، إلى 3 مليارات دولار، بشأن تحقيقات جنائية ومدنية تجريها الحكومة، إلا أن هذا الاتفاق ليس نهائياً بحسب "رويترز" فقد يتغير أو يفشل، لكن من المحتمل الإعلان عن اتفاق الأسبوع القادم.

ومن المرجح أيضاً أن تواجه فولكسفاجن مراقبةً من قبل طرف خارجي، وتوافق على إصلاحات أخرى كبيرة تتعلق بفضيحة التلاعب في قراءة انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

وامتنع متحدث باسم فولكسفاجن عن تأكيد التقرير قائلاً إن الشركة تجري مباحثات مع السلطات، وكانت فولكسفاجن قد وافقت من قبل على دفع 17.5 مليار دولار لتسوية مطالبات ملاك السيارات والتجار والجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة.

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