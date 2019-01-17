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50 مليار دولار

هي قيمة برنامج جديد للطاقة، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم أن السعودية ستطلقه ضمن جهودها لتنويع اقتصادها.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد في أبوظبي. وأضاف: "هذه أول مرة نتحدث فيها عن هذا البرنامج بالتحديد".
 
ووفقًا لـ "فرانس برس"، فقد أكد الفالح "سنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة في السعودية أول جولة عطاءات لبرنامجنا الضخم للطاقة المتجددة". وقال إن البرنامج يهدف كبداية إلى إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول 2023، وأنه سيشتمل على مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح.  
 

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50 مليار دولار
سبق

هي قيمة برنامج جديد للطاقة، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم أن السعودية ستطلقه ضمن جهودها لتنويع اقتصادها.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد في أبوظبي. وأضاف: "هذه أول مرة نتحدث فيها عن هذا البرنامج بالتحديد".
 
ووفقًا لـ "فرانس برس"، فقد أكد الفالح "سنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة في السعودية أول جولة عطاءات لبرنامجنا الضخم للطاقة المتجددة". وقال إن البرنامج يهدف كبداية إلى إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول 2023، وأنه سيشتمل على مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح.  
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:33 PM

50 مليار دولار

A A A
مروان المريسي - الرياض
0
5,143

هي قيمة برنامج جديد للطاقة، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم أن السعودية ستطلقه ضمن جهودها لتنويع اقتصادها.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد في أبوظبي. وأضاف: "هذه أول مرة نتحدث فيها عن هذا البرنامج بالتحديد".
 
ووفقًا لـ "فرانس برس"، فقد أكد الفالح "سنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة في السعودية أول جولة عطاءات لبرنامجنا الضخم للطاقة المتجددة". وقال إن البرنامج يهدف كبداية إلى إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول 2023، وأنه سيشتمل على مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح.  
 

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