41 مليوناً

هو عدد مقالات موقع "ويكيبيديا" اليوم؛ الذي أصبح أكبر موسوعة على الإنترنت، رغم احتوائها على معلومات لا تزال تحت جدل يمنع إقرارها كحقائق.

جاء ذلك في رصد لموقع "هافنغتون بوست" بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لإطلاق الموسوعة، التي تعدّ أحد أنجح المشروعات في عصر الإنترنت، إذ صُمّمت للسماح لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت بإضافة المعلومات وطرحها عن أي شخص، أو مكان أو شيء، أو فكرة، لتتحوّل إلى أكبر مرجع جُمِع في أي وقت مضى من قبل شخص واحد، أو فريق من الباحثين.

وتأتي هذه الملايين من المقالات في قرابة 300 لغة، منها ما يزيد على 5 ملايين مقال باللغة الإنجليزية وحدها، عبر قرابة 100 ألف من المتطوعين شهرياً.