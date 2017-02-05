26 مليوناً للمشاريع والصيانة بتعليم عسير

ضمن خطة حوكمة المباني المدرسية

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استلام مشروعين تعليميين، وتوزيع ميزانية الصيانة بكلفة تزيد عن 26 مليون ريال.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة، جلوي آل كركمان، أن المشروعين هما مبنى إدارة التدريب المهني بأبها بكلفة بلغت 8.568.793 ريالاً، ومبنى الابتدائية الثانية للبنات بمدينة سلطان بكلفة بلغت 10.416.467 ريالاً، وذلك ضمن خطة الإدارة الرامية إلى حوكمة المباني المدرسية.

من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني، أنه تم توزيع 3.000.150 ريالاً لصيانة أجهزة التكييف والتبريد، و3.145.950 ريالاً لصيانة آلات التصوير وأجهزة الحاسب المكتبية، والفاكسات، وتوريد مستلزماتها، فيما تم رصد 1.076.250 ريالاً للصيانة الطارئة في المدارس التي لا يوجد لها عقود صيانة.