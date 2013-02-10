200 مليون

أعلن مارك زوكوربيرغ المدير التنفيذي لشركة "فيس بوك" وصول عدد مستخدمي تطبيق "فيسبوك لايت" إلى 200 مليون مستخدم، وذلك وفقاً لما ذكره في منشور له، مؤكداً أن الشركة قامت ببناء هذا التطبيق لمساعدة المستخدمين الذين يمتلكون اتصال إنترنت ضعيف.



وعلق زوكوربيرغ على هذا الإنجاز لشركة "فيس بوك" قائلاً: "أنا سعيد للغاية بهذه الأنباء لأبدأ بها يومي".



وعلى صعيد آخر قررت الشركة مضاعفة مدة إجازة العزاء أو الحداد التي تمنحها للموظفين، كما استحدثت إجازة أخرى مدفوعة الأجر لرعاية أفراد العائلة المرضى.



وقالت مديرة العمليات في فيسبوك شيريل ساندبرغ إن "موظفي فيسبوك سيحصلون على إجازة مدفوعة تصل إلى عشرين يوماً للحداد على الأقارب من الأصول، وإجازة تصل إلى عشرة أيام للحداد على الأقارب من الفروع"، بينما في السابق كانت الشركة تمنح موظفيها إجازة عشرة أيام للحداد على الأقارب الأصليين، وخمسة أيام للحداد على الأقارب الفرعيين فقط.



وأعلنت فيسبوك أيضاً أنها استحدثت إجازةً مدفوعة لثلاثة أيام لرعاية أفراد العائلة المصابين بمرض قصير الأجل، مثل الطفل المصاب بـالإنفلونزا.

