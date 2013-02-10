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17  مليون ريال لتجهيزات أثاث مستشفيات الطائف

موزعة على 9 شركات لخدمة المرضى بشكل لائق

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، توزيع منافسة الإحلال غير الطبي الخاص بالمرافق الصحية بالطائف .

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية  للإمداد بمحافظة الطائف، عبدالرحيم أحمد المالكي، أن المنافسة بلغت تكلفتها 17021456 ريالاً موزعة على تسع شركات بدأت في التوريد، مشتملةً على إحلال أثاث مكتبي وسكني للتمريض، وستائر لغرف المرضى، وكراسي استراحات، بالإضافة لمكيفات وثلاجات وغسالات وطابعات وأجهزة عرض وأرفف المستودعات وغيرها من الأثاث غير الطبي والذي سيسهم في تحسين بيئة العمل وخدمة المرضى بالشكل اللائق .

 

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17  مليون ريال لتجهيزات أثاث مستشفيات الطائف
سبق

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، توزيع منافسة الإحلال غير الطبي الخاص بالمرافق الصحية بالطائف .

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية  للإمداد بمحافظة الطائف، عبدالرحيم أحمد المالكي، أن المنافسة بلغت تكلفتها 17021456 ريالاً موزعة على تسع شركات بدأت في التوريد، مشتملةً على إحلال أثاث مكتبي وسكني للتمريض، وستائر لغرف المرضى، وكراسي استراحات، بالإضافة لمكيفات وثلاجات وغسالات وطابعات وأجهزة عرض وأرفف المستودعات وغيرها من الأثاث غير الطبي والذي سيسهم في تحسين بيئة العمل وخدمة المرضى بالشكل اللائق .

 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
04:15 PM
موزعة على 9 شركات لخدمة المرضى بشكل لائق

17  مليون ريال لتجهيزات أثاث مستشفيات الطائف

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فهد العتيبي - الطائف
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اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، توزيع منافسة الإحلال غير الطبي الخاص بالمرافق الصحية بالطائف .

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية  للإمداد بمحافظة الطائف، عبدالرحيم أحمد المالكي، أن المنافسة بلغت تكلفتها 17021456 ريالاً موزعة على تسع شركات بدأت في التوريد، مشتملةً على إحلال أثاث مكتبي وسكني للتمريض، وستائر لغرف المرضى، وكراسي استراحات، بالإضافة لمكيفات وثلاجات وغسالات وطابعات وأجهزة عرض وأرفف المستودعات وغيرها من الأثاث غير الطبي والذي سيسهم في تحسين بيئة العمل وخدمة المرضى بالشكل اللائق .

 

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