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4 ملايين ريال مبيعات المعرض السعودي "رحلات 1" خلال 5 أيام

العمار: ساهم بشكل لافت في تعزيز الحراك الاقتصادي للمنطقة

حقق المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد "رحلات 1"، الذي أقيمت فعالياته بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات ببريدة، مبيعات قياسية بلغت أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال خلال فترة المعرض التي امتدت 5 أيام.

وسجلت نوافذ البيع المنتشرة بالمعرض البالغة 60 محلاً تجارياً متخصصاً في السفر والسياحة والصيد والرحلات، مبيعات عالية، من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تمت بين عدد من الجهات العارضة، بالإضافة إلى المبيعات المثالية التي حققها أربعة حرفيين في المعرض، والذين يقدمون العديد من الحرف والمشغولات اليدوية.
 
ويرى المدير التنفيذي للمعرض أحمد العمار أن المعرض ساهم بشكل لافت في تعزيز الحراك الاقتصادي للمنطقة، ووفر ما يروق للمستهلك وما يواكب تطلعاته في السياحة والرحلات والصيد، إضافة إلى فتح آفاق أوسع للجهات العارضة المشاركة في توسيع دائرة العملاء وعقد شراكات وتبادل خبرات فيما بينهم، مؤكداً أن المعرض استقطب الزوار من داخل المملكة ودول الخليج، وترجم سياحة المنطقة تحت سقف واحد وبقالب مشوق يعكس الجهود المبذوله التي تقدمها إدارة المعرض واللجان العاملة.

من جانبه أشار عدد من المتخصصين في الرحلات ومشتقاتها المشاركين في المعرض أنهم حققوا مبيعات متميزة ومثالية، وحريصون على المشاركة في كل عام، منوهين بالدور الريادي الذي تقوم به إدارة المعرض لتهيئة المكان المناسب لهم لمزاولة تجارتهم واجتماع منتجات مجالات السفر والسياحة والرحلات البرية والبحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 ملايين ريال مبيعات المعرض السعودي "رحلات 1" خلال 5 أيام
سبق

حقق المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد "رحلات 1"، الذي أقيمت فعالياته بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات ببريدة، مبيعات قياسية بلغت أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال خلال فترة المعرض التي امتدت 5 أيام.

وسجلت نوافذ البيع المنتشرة بالمعرض البالغة 60 محلاً تجارياً متخصصاً في السفر والسياحة والصيد والرحلات، مبيعات عالية، من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تمت بين عدد من الجهات العارضة، بالإضافة إلى المبيعات المثالية التي حققها أربعة حرفيين في المعرض، والذين يقدمون العديد من الحرف والمشغولات اليدوية.
 
ويرى المدير التنفيذي للمعرض أحمد العمار أن المعرض ساهم بشكل لافت في تعزيز الحراك الاقتصادي للمنطقة، ووفر ما يروق للمستهلك وما يواكب تطلعاته في السياحة والرحلات والصيد، إضافة إلى فتح آفاق أوسع للجهات العارضة المشاركة في توسيع دائرة العملاء وعقد شراكات وتبادل خبرات فيما بينهم، مؤكداً أن المعرض استقطب الزوار من داخل المملكة ودول الخليج، وترجم سياحة المنطقة تحت سقف واحد وبقالب مشوق يعكس الجهود المبذوله التي تقدمها إدارة المعرض واللجان العاملة.

من جانبه أشار عدد من المتخصصين في الرحلات ومشتقاتها المشاركين في المعرض أنهم حققوا مبيعات متميزة ومثالية، وحريصون على المشاركة في كل عام، منوهين بالدور الريادي الذي تقوم به إدارة المعرض لتهيئة المكان المناسب لهم لمزاولة تجارتهم واجتماع منتجات مجالات السفر والسياحة والرحلات البرية والبحرية.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
09:52 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:45 AM
العمار: ساهم بشكل لافت في تعزيز الحراك الاقتصادي للمنطقة

4 ملايين ريال مبيعات المعرض السعودي "رحلات 1" خلال 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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حقق المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد "رحلات 1"، الذي أقيمت فعالياته بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات ببريدة، مبيعات قياسية بلغت أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال خلال فترة المعرض التي امتدت 5 أيام.

وسجلت نوافذ البيع المنتشرة بالمعرض البالغة 60 محلاً تجارياً متخصصاً في السفر والسياحة والصيد والرحلات، مبيعات عالية، من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تمت بين عدد من الجهات العارضة، بالإضافة إلى المبيعات المثالية التي حققها أربعة حرفيين في المعرض، والذين يقدمون العديد من الحرف والمشغولات اليدوية.
 
ويرى المدير التنفيذي للمعرض أحمد العمار أن المعرض ساهم بشكل لافت في تعزيز الحراك الاقتصادي للمنطقة، ووفر ما يروق للمستهلك وما يواكب تطلعاته في السياحة والرحلات والصيد، إضافة إلى فتح آفاق أوسع للجهات العارضة المشاركة في توسيع دائرة العملاء وعقد شراكات وتبادل خبرات فيما بينهم، مؤكداً أن المعرض استقطب الزوار من داخل المملكة ودول الخليج، وترجم سياحة المنطقة تحت سقف واحد وبقالب مشوق يعكس الجهود المبذوله التي تقدمها إدارة المعرض واللجان العاملة.

من جانبه أشار عدد من المتخصصين في الرحلات ومشتقاتها المشاركين في المعرض أنهم حققوا مبيعات متميزة ومثالية، وحريصون على المشاركة في كل عام، منوهين بالدور الريادي الذي تقوم به إدارة المعرض لتهيئة المكان المناسب لهم لمزاولة تجارتهم واجتماع منتجات مجالات السفر والسياحة والرحلات البرية والبحرية.

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