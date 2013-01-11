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70 مليون ريال مبيعات معرض جدة للكتاب وزيادة في مساحة العام المقبل

كشفت اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب أن حجم مبيعات المعرض في نسخته الثانية وصلت إلى  70 مليون ريال، وزاره 355 ألف زائر خلال فعالياته التي استمرت  10 أيام مشيرة إلى أن تجهيز المعرض والمرافق الملحقة به في وقت قياسي وذلك خلال 60 يوماً على مساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع مسجلاً المعرض دخول 30 دولة خليجية وعربية وعالمية ومشاركة 450 دار نشر وطرح مليون و500 ألف عنوان في شتى مناحي المعرفة سواءً علمية أو ثقافية أو سياسية أو في شؤون الأسرة والتربية بشكل عام .

جاء ذلك خلال اجتماع للجنه ترأسه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب ، بمقر المحافظة اليوم لبحث الانجازات التي تحققت للمعرض في نسخته الثانية خلال الفترة من 16-26 ربيع أول 1438هـ الموافق 15-25 ديسمبر 2016م على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية ورعاه  الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورصد الاستعدادات المبكرة لإطلاق النسخة الثالثة للمعرض العام المقبل.

وسلطت اللجنة الضوء على تجهيز مختلف مرافق المعرض لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل تنقلاتهم وتهيئة المناطق الترفيهية للأطفال والأسر على أرض المعرض من مطاعم ودورات مياه وتهيئة مواقف السيارات التي تتسع لـ 2200 سيارة وإحكام منظومة الأمن والسلامة داخل المعرض وسير الحركة المرورية بكل سلاسة ، بدون عرقلة أو ازدحام أثناء دخول الزائرين وخروجهم من المعرض عبر 6 بوابات منوهة بتعاون مختلف الجهات في نسخة المعرض الثانية من الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية والكهرباء ووزارة الصحة.

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70 مليون ريال مبيعات معرض جدة للكتاب وزيادة في مساحة العام المقبل
سبق

كشفت اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب أن حجم مبيعات المعرض في نسخته الثانية وصلت إلى  70 مليون ريال، وزاره 355 ألف زائر خلال فعالياته التي استمرت  10 أيام مشيرة إلى أن تجهيز المعرض والمرافق الملحقة به في وقت قياسي وذلك خلال 60 يوماً على مساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع مسجلاً المعرض دخول 30 دولة خليجية وعربية وعالمية ومشاركة 450 دار نشر وطرح مليون و500 ألف عنوان في شتى مناحي المعرفة سواءً علمية أو ثقافية أو سياسية أو في شؤون الأسرة والتربية بشكل عام .

جاء ذلك خلال اجتماع للجنه ترأسه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب ، بمقر المحافظة اليوم لبحث الانجازات التي تحققت للمعرض في نسخته الثانية خلال الفترة من 16-26 ربيع أول 1438هـ الموافق 15-25 ديسمبر 2016م على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية ورعاه  الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورصد الاستعدادات المبكرة لإطلاق النسخة الثالثة للمعرض العام المقبل.

وسلطت اللجنة الضوء على تجهيز مختلف مرافق المعرض لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل تنقلاتهم وتهيئة المناطق الترفيهية للأطفال والأسر على أرض المعرض من مطاعم ودورات مياه وتهيئة مواقف السيارات التي تتسع لـ 2200 سيارة وإحكام منظومة الأمن والسلامة داخل المعرض وسير الحركة المرورية بكل سلاسة ، بدون عرقلة أو ازدحام أثناء دخول الزائرين وخروجهم من المعرض عبر 6 بوابات منوهة بتعاون مختلف الجهات في نسخة المعرض الثانية من الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية والكهرباء ووزارة الصحة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
03:15 PM

70 مليون ريال مبيعات معرض جدة للكتاب وزيادة في مساحة العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشفت اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب أن حجم مبيعات المعرض في نسخته الثانية وصلت إلى  70 مليون ريال، وزاره 355 ألف زائر خلال فعالياته التي استمرت  10 أيام مشيرة إلى أن تجهيز المعرض والمرافق الملحقة به في وقت قياسي وذلك خلال 60 يوماً على مساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع مسجلاً المعرض دخول 30 دولة خليجية وعربية وعالمية ومشاركة 450 دار نشر وطرح مليون و500 ألف عنوان في شتى مناحي المعرفة سواءً علمية أو ثقافية أو سياسية أو في شؤون الأسرة والتربية بشكل عام .

جاء ذلك خلال اجتماع للجنه ترأسه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب ، بمقر المحافظة اليوم لبحث الانجازات التي تحققت للمعرض في نسخته الثانية خلال الفترة من 16-26 ربيع أول 1438هـ الموافق 15-25 ديسمبر 2016م على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية ورعاه  الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورصد الاستعدادات المبكرة لإطلاق النسخة الثالثة للمعرض العام المقبل.

وسلطت اللجنة الضوء على تجهيز مختلف مرافق المعرض لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل تنقلاتهم وتهيئة المناطق الترفيهية للأطفال والأسر على أرض المعرض من مطاعم ودورات مياه وتهيئة مواقف السيارات التي تتسع لـ 2200 سيارة وإحكام منظومة الأمن والسلامة داخل المعرض وسير الحركة المرورية بكل سلاسة ، بدون عرقلة أو ازدحام أثناء دخول الزائرين وخروجهم من المعرض عبر 6 بوابات منوهة بتعاون مختلف الجهات في نسخة المعرض الثانية من الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية والكهرباء ووزارة الصحة.

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