2.5 مليون ريال مساعدات مالية للأيتام والمحتاجين بجدة

ضمن خطة أعدّتها "جمعية البر" بهدف تلبية احتياجاتهم

صرفت جمعية البر بجدة، مساعدات مالية بإجمالي مليونين و529 ألفاً و768 ريـالاً، منذ مطلع العام الهجري الحالي، للأيتام والأسرة الفقيرة والمحتاجة بجميع أحياء مدينة جدة وضواحيها.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، الشيخ صالح بن علي التركي؛ إن الجمعية - بفضل الله - ثم مساهمة أهل الخير والمحسنين تواصل رعايتها للأيتام والأسر المحتاجة.

وأضاف أن الجمعية تسعى لأن تكون رائدة في العمل الخيري بمفهوم علمي معاصر وآلية فاعلة قادرة على التنمية المستمرة لمواردها؛ فضلاً عن تقديم العمل الخيري وتطويره بأسلوب مؤسسي متميّز يكسب ثقة مجتمع محافظة جدة.

وأردف أن الجمعية لديها خطة واضحة تشمل جميع مجالات عمل الجمعية تعتمد على معايير العمل المؤسّسي، إضافة إلى الخطط التطويرية لمشاريعها.

وتابع أن أداء الجمعية في تطوّر وتحسن مستمرين وأصبحت تحقّق الريادة في أعمالها، بفضل الله.

من جانبه، ذكر المشرف العام على إدارة الجمعية، الأستاذ سعيد آل مشرف؛ أن الجمعية تقوم بدراسة حالة الأيتام والأسر وتحديد درجة استحقاقهم للمساعدة عبر إجراء دراسات مكتبية وميدانية من قبل متخصّصين في قسم المساعدات والبحوث.

ولفت "آل مشرف"، إلى أن الجمعية تقدّم لهم المساعدات النقدية والعينية لهم بشكل دوري.

وقدّمت الجمعية شكرها لجميع الداعمين والمساهمين من أهل الخير لدعم مشاريع الجمعية التي تسعى لتغطية احتياجات الأسر المحتاجة والفقيرة وتلبي احتياجات الأيتام والأرامل وتكفيهم السؤال، مشيدة بمساهمة المحسنين وأهل الخير مع الجمعية في مسيرة عطائهم المبارك.