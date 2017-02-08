ممتلكات ومركبة شاب تكشف عن غرقه في سد وادي ثراد بـ"عقيق الباحة"

"المدني": المياه الراكدة خطر على أمهر السباحين كون لزوجتها تعيق الحركة

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، عن تفاصيل استخراج جثمان شاب غرق في سد وادي ثراد، بعد بلاغ ورد من قبل للدوريات الأمنية، حيث استدل على مكان غرقه بوجود مركبته وممتلكاته الشخصية بجانب سد وادي ثراد بمحافظة العقيق.



وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنه "في تمام الساعة ١٨:٥٨من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 / ٥ / ١438 هـ تبلغنا عن طريق الدوريات الأمنية بالعقيق عن وجود مركبة وممتلكات شخصية بجانب سد وادي ثراد بمحافظة العقيق، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة".



وأضاف أنه "عند الوصول وجد بعض الممتلكات الشخصية، ومن خلال معاينة الموقع ولما سبق، اتضح أن هناك شبهة غريق داخل السد، وتم نزول الغواص، وبعد البحث في حوض السد تم إخراج الغريق من داخل مياه السد، وتسليم الجثة للشرطة بحكم الاختصاص، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله من الشهداء".



وأضاف العقيد الغامدي: "يهيب الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بعدم السباحة في تلك المواقع؛ لما تشكله من خطورة على أمهر السباحين، وذلك لوجود المياه الراكدة اللزجة التي تعيق حركة السباح، متمنين للجميع السلامة الدائمة".



