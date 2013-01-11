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مناهج يابانية تجذب السعوديين للعمل بالإلكترونيات.. وخريج: مرتبات تصل لـ25 ألفاً

وفق اتفاقيات مع 8 شركات كبرى أبرمها المعهد السعودي لتوظيف متدربيه المؤهلين

أبرم المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اتفاقيات مع (8) شركات كبرى متخصصة في مجال الإلكترونيات وتقنية الحاسب الآلي لتوظيف جميع خريجي المعهد في تلك الشركات، لسد احتياجها من الشباب السعودي المؤهل في هذا المجال.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، الدكتور إسماعيل محمد مفرح، أن نجاح الدفعات السابقة من الخريجين بمجال الإلكترونيات، دفع عدداً من الشركات الكبرى إلى التعاقد مع المعهد لعمل استقطاب وتوظيف المزيد من الخريجين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين سنوياً بالمعهد الذين يبلغ عددهم حالياً حوالى (250) متدرباً.

وأكد "مفرح" أن التخصصات روعي في اختيارها احتياجات شركات الإلكترونيات، وعددها (6) تخصصات: "الإلكترونيات، التبريد والتكييف، الإلكتروميكنك، الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية، الأجهزة المنزلية، خدمة العملاء"؛ مشيراً إلى أن المناهج صُممت من الشركات اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وهيئة التجارة الخارجية باليابان، وأيضاً يتيح المعهد للمتدربين مواصلة الدراسة في كبرى الشركات باليابان.

وقال مدير تقنية الصيانة بإحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، آسم عبدالله الحميد: إن المعهد قلل الفجوة بين رغبات الشركات في توفير كوادر مدربة لاحتياجات السوق وحداثته؛ حيث ساعد المعهد في توفير 40% من نسبة الفنيين السعوديين لأقسام الصيانة بالشركة التي يعمل بها.

ومن ناحيته، أكد أحد خريجي المعهد، محمد الهزاع، أن الهدف من التحاقه بالمعهد هو المغريات الوظيفية؛ كتوقيع العقد الوظيفي أثناء التدريب، إضافة إلى وجود شباب سعوديين في هذا المجال وصلت مرتباتهم الشهرية إلى نحو إلى 25 ألف ريال.

وحث "الهزاع"، خريجي المرحلة الثانوية على الالتحاق بالمعهد الذي يوفر التدريب المرتبط بالتوظيف في كبرى الشركات، والمكافأة المُجزية طوال فترة التدريب، وأخيراً الحصول على دورات خارجية في اليابان لاكتساب المزيد من المهارات في كبرى الشركات الإلكترونية والحاسب الآلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن صيانة الإلكترونيات من المجالات الجديدة التي تحرص المؤسسة على تأهيل الكوادر الوطنية فيها، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء وتشغيل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالدرعية، بالشراكة مع الشركات الموزعة للأجهزة اليابانية؛ مؤكداً أن المعهد يأتي ضمن (24) معهداً متخصصاً تشغلها المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل جميعها وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مناهج يابانية تجذب السعوديين للعمل بالإلكترونيات.. وخريج: مرتبات تصل لـ25 ألفاً
سبق

أبرم المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اتفاقيات مع (8) شركات كبرى متخصصة في مجال الإلكترونيات وتقنية الحاسب الآلي لتوظيف جميع خريجي المعهد في تلك الشركات، لسد احتياجها من الشباب السعودي المؤهل في هذا المجال.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، الدكتور إسماعيل محمد مفرح، أن نجاح الدفعات السابقة من الخريجين بمجال الإلكترونيات، دفع عدداً من الشركات الكبرى إلى التعاقد مع المعهد لعمل استقطاب وتوظيف المزيد من الخريجين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين سنوياً بالمعهد الذين يبلغ عددهم حالياً حوالى (250) متدرباً.

وأكد "مفرح" أن التخصصات روعي في اختيارها احتياجات شركات الإلكترونيات، وعددها (6) تخصصات: "الإلكترونيات، التبريد والتكييف، الإلكتروميكنك، الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية، الأجهزة المنزلية، خدمة العملاء"؛ مشيراً إلى أن المناهج صُممت من الشركات اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وهيئة التجارة الخارجية باليابان، وأيضاً يتيح المعهد للمتدربين مواصلة الدراسة في كبرى الشركات باليابان.

وقال مدير تقنية الصيانة بإحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، آسم عبدالله الحميد: إن المعهد قلل الفجوة بين رغبات الشركات في توفير كوادر مدربة لاحتياجات السوق وحداثته؛ حيث ساعد المعهد في توفير 40% من نسبة الفنيين السعوديين لأقسام الصيانة بالشركة التي يعمل بها.

ومن ناحيته، أكد أحد خريجي المعهد، محمد الهزاع، أن الهدف من التحاقه بالمعهد هو المغريات الوظيفية؛ كتوقيع العقد الوظيفي أثناء التدريب، إضافة إلى وجود شباب سعوديين في هذا المجال وصلت مرتباتهم الشهرية إلى نحو إلى 25 ألف ريال.

وحث "الهزاع"، خريجي المرحلة الثانوية على الالتحاق بالمعهد الذي يوفر التدريب المرتبط بالتوظيف في كبرى الشركات، والمكافأة المُجزية طوال فترة التدريب، وأخيراً الحصول على دورات خارجية في اليابان لاكتساب المزيد من المهارات في كبرى الشركات الإلكترونية والحاسب الآلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن صيانة الإلكترونيات من المجالات الجديدة التي تحرص المؤسسة على تأهيل الكوادر الوطنية فيها، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء وتشغيل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالدرعية، بالشراكة مع الشركات الموزعة للأجهزة اليابانية؛ مؤكداً أن المعهد يأتي ضمن (24) معهداً متخصصاً تشغلها المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل جميعها وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
10:42 AM
وفق اتفاقيات مع 8 شركات كبرى أبرمها المعهد السعودي لتوظيف متدربيه المؤهلين

مناهج يابانية تجذب السعوديين للعمل بالإلكترونيات.. وخريج: مرتبات تصل لـ25 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرم المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالرياض التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اتفاقيات مع (8) شركات كبرى متخصصة في مجال الإلكترونيات وتقنية الحاسب الآلي لتوظيف جميع خريجي المعهد في تلك الشركات، لسد احتياجها من الشباب السعودي المؤهل في هذا المجال.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، الدكتور إسماعيل محمد مفرح، أن نجاح الدفعات السابقة من الخريجين بمجال الإلكترونيات، دفع عدداً من الشركات الكبرى إلى التعاقد مع المعهد لعمل استقطاب وتوظيف المزيد من الخريجين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين سنوياً بالمعهد الذين يبلغ عددهم حالياً حوالى (250) متدرباً.

وأكد "مفرح" أن التخصصات روعي في اختيارها احتياجات شركات الإلكترونيات، وعددها (6) تخصصات: "الإلكترونيات، التبريد والتكييف، الإلكتروميكنك، الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية، الأجهزة المنزلية، خدمة العملاء"؛ مشيراً إلى أن المناهج صُممت من الشركات اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وهيئة التجارة الخارجية باليابان، وأيضاً يتيح المعهد للمتدربين مواصلة الدراسة في كبرى الشركات باليابان.

وقال مدير تقنية الصيانة بإحدى شركات الإلكترونيات الشهيرة، آسم عبدالله الحميد: إن المعهد قلل الفجوة بين رغبات الشركات في توفير كوادر مدربة لاحتياجات السوق وحداثته؛ حيث ساعد المعهد في توفير 40% من نسبة الفنيين السعوديين لأقسام الصيانة بالشركة التي يعمل بها.

ومن ناحيته، أكد أحد خريجي المعهد، محمد الهزاع، أن الهدف من التحاقه بالمعهد هو المغريات الوظيفية؛ كتوقيع العقد الوظيفي أثناء التدريب، إضافة إلى وجود شباب سعوديين في هذا المجال وصلت مرتباتهم الشهرية إلى نحو إلى 25 ألف ريال.

وحث "الهزاع"، خريجي المرحلة الثانوية على الالتحاق بالمعهد الذي يوفر التدريب المرتبط بالتوظيف في كبرى الشركات، والمكافأة المُجزية طوال فترة التدريب، وأخيراً الحصول على دورات خارجية في اليابان لاكتساب المزيد من المهارات في كبرى الشركات الإلكترونية والحاسب الآلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن صيانة الإلكترونيات من المجالات الجديدة التي تحرص المؤسسة على تأهيل الكوادر الوطنية فيها، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء وتشغيل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالدرعية، بالشراكة مع الشركات الموزعة للأجهزة اليابانية؛ مؤكداً أن المعهد يأتي ضمن (24) معهداً متخصصاً تشغلها المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل جميعها وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف.

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