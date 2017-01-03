"منتجون4" يختتم فعالياته بالرياض بـ 200 ألف زائر ومبيعات 7 ملايين ريال

أقيم بتنظيم من الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة وبشراكة إعلامية مع "سبق"

حظي معرض المستثمرات من المنزل "منتجون4" الذي اختتمت فعالياته مساء أمس بتفاعل كبير من قبل الزوار الذين تجاوزا الـ 200 ألف زائر وزائرة على مدى 7 أيام، وبحجم مبيعات فاقت الـ 7 ملايين ريال، مثلت عائداً على 600 أسرة منتجة.

وأقيم المعرض تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بتنظيم من غرفة الرياض، ممثلة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبالتعاون مع شركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبشراكة إعلامية مع "سبق"

وبهذه المناسبة أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ماجد بن عبد المحسن الحكير ان "منتجون4" حقق أهدافه من خلال خلق فرص استثمارية تبدأ صغيرة وتنطلق حتى تنمو بشكل يضمن لها الاستمرارية والنجاح، بالإضافة لمتابعة للمشاريع التي شاركت ودعمها حتى تستقل بذاتها.

وأضاف الحكير أن المعرض منح الفرصة للعديد من المستثمرات في عدد من التخصصات الجديدة التي شاركت هذا العام، وأتاح للمستثمرات فرصة التعريف بمنتجاتهن للزوار، لذا فإن دعم هذا المسار وبشكل مستمر والنجاحات التي تحققت في المعرض يحفزنا على العمل لسنوات عديدة وبشكل متجدد، مشيرا إلى أن معرض "منتجون4" حظي بمتابعة ومشاركة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما شهد المعرض كثافة في الحضور وتفاعل الزوار ووسائل الإعلام المختلفة مؤكداً بأن ذلك يعتبر شهادة نجاح للمعرض والمنظمين.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعضو مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ورئيس مجلس الأمناء لمركز الرياض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة راكان بن عبدالله أبونيان ، أن نجاح معرض المستثمرات من المنزل "منتجون4" تم بفضل الكوادر السعودية التي ساهمت بتنظيم المعرض والوقوف على كل كبيرة وصغيرة.

وأضاف أبونيان ان غرفة الرياض من خلال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخذت على عاتقها دعم الأسر المستثمرة والمشاريع الصغيرة، فهي تقدم كافة أوجه الدعم، ومعرض "منتجون" يمثل الركيزة الأساسية لدعم المشاريع المنزلية، من خلال توفير منصات بالمجان للأسر المستثمرة لعرض منتجاتها، ويضيف: تجاوزت مبيعات هذا العام 7 ملايين ريال شملت أكثر من 600 أسرة يمثلن 22 نشاط للمنتجات الإبداعية والتراثية واليدوية، بالإضافة لنماذج تحولت من الاستثمار المنزلي إلى افتتاح منشآت خاصة بهن.