"منتجون 4" ينطلق الأسبوع المقبل برعاية أمير الرياض .. "سوق مستثمرات المنازل"

ترعاه "سبق" إلكترونياً .. والراجحي: الغرفة التجارية حريصة على تشجيعهن ودعمهن

يرعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل افتتاح معرض المستثمرات من المنزل "منتجون 4" الذي تنظمه غرفة الرياض خلال الفترة من (28 / 3 ـ 3 / 4 / 1438هـ، 27 / 12 / 2016 ـ 2 / 1 / 2017)، ويحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية إلكترونية من "سبق"، للمعرض الذي يعد الأكبر من نوعه للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل في الشرق الأوسط.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ برعاية أمير الرياض للمعرض، واعتبرها بمنزلة دعم وتشجيع كبيرين من سموه للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل، وقال إن هذه الرعاية ستعطي دفعة وفاعلية للمعرض، وتعزّز نجاحه بما يحقق مردوداً كبيراً ينعكس إيجابياً على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكّد الراجحي؛ أن غرفة الرياض لن تدخر جهداً في سبيل إنجاح المعرض وتمكينه من تحقيق أهدافه وتقديم الدعم اللازم للمستثمرات من المنزل، وإتاحة الفرصة أمامهن لتسويق منتجاتهن وربطهن بالجمهور ورجال الأعمال الراغبين في تشجيع استثماراتهن، وقال إن "منتجون" يهدف الى توفير فرص استثمارية تبدأ صغيرة وتنطلق حتى تنمو بشكل يضمن لها الاستمرارية والنجاح، وهو ما يتوافق وينسجم مع أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030.

واشار الراجحي؛ إلى أن الغرفة تتكفل بتكاليف المعرض دعماً للمستثمرات من المنزل وتشجيعاً لمشروعاتهن للمزيد من الاستقرار والنمو وفتح الأسواق أمامها، واعتبر أن المعرض سيشكل نافذة تسويقية بارزة لعرض منتجات المشاركات الإبداعية وتغطي التراث الوطني والأعمال اليدوية، الموضة والأزياء والجمال، والأكلات الشعبية، مؤكداً أن المعرض يأتي في إطار اهتمام غرفة الرياض بتشجيع المستثمرات من المنزل على الارتقاء بمستوى جودة منتجاتهن والاتجاه لتوسيع قاعدة الإنتاج، كما يتيح الفرصة للمشاركات لعقد شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمؤسسات والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص لتبني أفكارهن ومنتجاتهن والمشاركة في تسويقها ودعمها.