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منتخب الشباب مواليد 1999 يختتم معسكره بالشرقية استعداداً للآسيوية

أنهى المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م معسكره الذي أقيم في المنطقة الشرقية وذلك استعداداً لخوض التصفيات الأولية الآسيوية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، وكان الهدف من المعسكر الأول تجربة العديد من اللاعبين.

وضم المعسكر 31 لاعباً هم:

علي بن عبدالقادر مكي، هاني بن إسماعيل الصبياني، بكر بشير عيسى، فراس سراج الغامدي (الأهلي) نواف بن سعيد الغامدي، سالم بن أحمد السليم، محمد بن عبدالعزيز القنيعان، محمد بن زيد مجرشي، ذعار بن حسين العتيبي، محمد بن منصور ملي (الهلال)، محمد بن سلطان الدوسري، عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان، علي بن حسن مجرشي، مقرن بن عايض القحطاني، (الشباب) عبدالمحسن بن عبدالله آل سعد، حمد بن تركي اليامي، عمر بن جاسم الدسمال، وائل بن يحيى أحمد، (القادسية) عبدالكريم بن علي المزيعل، عبدالرحمن بن حمود الشهري، (النصر) محمد بن علي القرني، عبدالله بن محمد العيلاني، عامر بن سالم العمري، (الزيتون) مبارك بن طارق النجراني، عبدالله بن سعود آل جوتر، (نجران) عبدالعزيز بن علي الحازمي، (عرعر) مهند بن عبدالعزيز الشدوخي، (الرائد) عاصم بن صالح الغلق، (النجمة) يوسف بن ملوح البيشي، (النخيل) مالك بن عبدالله درويش، (الخليج) أحمد بن محمد آل محيميد (الترجي).

وكان مدرب المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م خالد العطوي والجهاز الفني قد اختاروا قائمة اللاعبين بعد جولات متعددة على الأندية في الفترة الماضية لاختيار القائمة.

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منتخب الشباب مواليد 1999 يختتم معسكره بالشرقية استعداداً للآسيوية
سبق

أنهى المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م معسكره الذي أقيم في المنطقة الشرقية وذلك استعداداً لخوض التصفيات الأولية الآسيوية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، وكان الهدف من المعسكر الأول تجربة العديد من اللاعبين.

وضم المعسكر 31 لاعباً هم:

علي بن عبدالقادر مكي، هاني بن إسماعيل الصبياني، بكر بشير عيسى، فراس سراج الغامدي (الأهلي) نواف بن سعيد الغامدي، سالم بن أحمد السليم، محمد بن عبدالعزيز القنيعان، محمد بن زيد مجرشي، ذعار بن حسين العتيبي، محمد بن منصور ملي (الهلال)، محمد بن سلطان الدوسري، عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان، علي بن حسن مجرشي، مقرن بن عايض القحطاني، (الشباب) عبدالمحسن بن عبدالله آل سعد، حمد بن تركي اليامي، عمر بن جاسم الدسمال، وائل بن يحيى أحمد، (القادسية) عبدالكريم بن علي المزيعل، عبدالرحمن بن حمود الشهري، (النصر) محمد بن علي القرني، عبدالله بن محمد العيلاني، عامر بن سالم العمري، (الزيتون) مبارك بن طارق النجراني، عبدالله بن سعود آل جوتر، (نجران) عبدالعزيز بن علي الحازمي، (عرعر) مهند بن عبدالعزيز الشدوخي، (الرائد) عاصم بن صالح الغلق، (النجمة) يوسف بن ملوح البيشي، (النخيل) مالك بن عبدالله درويش، (الخليج) أحمد بن محمد آل محيميد (الترجي).

وكان مدرب المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م خالد العطوي والجهاز الفني قد اختاروا قائمة اللاعبين بعد جولات متعددة على الأندية في الفترة الماضية لاختيار القائمة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
08:06 PM

منتخب الشباب مواليد 1999 يختتم معسكره بالشرقية استعداداً للآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م معسكره الذي أقيم في المنطقة الشرقية وذلك استعداداً لخوض التصفيات الأولية الآسيوية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، وكان الهدف من المعسكر الأول تجربة العديد من اللاعبين.

وضم المعسكر 31 لاعباً هم:

علي بن عبدالقادر مكي، هاني بن إسماعيل الصبياني، بكر بشير عيسى، فراس سراج الغامدي (الأهلي) نواف بن سعيد الغامدي، سالم بن أحمد السليم، محمد بن عبدالعزيز القنيعان، محمد بن زيد مجرشي، ذعار بن حسين العتيبي، محمد بن منصور ملي (الهلال)، محمد بن سلطان الدوسري، عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان، علي بن حسن مجرشي، مقرن بن عايض القحطاني، (الشباب) عبدالمحسن بن عبدالله آل سعد، حمد بن تركي اليامي، عمر بن جاسم الدسمال، وائل بن يحيى أحمد، (القادسية) عبدالكريم بن علي المزيعل، عبدالرحمن بن حمود الشهري، (النصر) محمد بن علي القرني، عبدالله بن محمد العيلاني، عامر بن سالم العمري، (الزيتون) مبارك بن طارق النجراني، عبدالله بن سعود آل جوتر، (نجران) عبدالعزيز بن علي الحازمي، (عرعر) مهند بن عبدالعزيز الشدوخي، (الرائد) عاصم بن صالح الغلق، (النجمة) يوسف بن ملوح البيشي، (النخيل) مالك بن عبدالله درويش، (الخليج) أحمد بن محمد آل محيميد (الترجي).

وكان مدرب المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م خالد العطوي والجهاز الفني قد اختاروا قائمة اللاعبين بعد جولات متعددة على الأندية في الفترة الماضية لاختيار القائمة.

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