منسوبو وطلاب جامعة "المؤسس" يشاركون في "سجل قدوة"

"اليوبي": إذا لم يكن أبناء بلاد الحرمين قدوة لغيرهم فمن يكون؟

شارك، اليوم، منسوبو وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في "سجل القدوة" الذي دشنه مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة".

ويهدف "سجل قدوة" إلى التأكيد على الدور المحوري والمهم الذي يقوم به ملتقى مكة الثقافي في سبيل توعية المجتمع بأهمية القدوة الحسنة وحجم تأثيرها على المجتمع وتكوين قدوات إيجابية في العمل والدراسة وفي جميع شؤون الحياة.

ويركز الملتقى على دور الأفراد كونهم قدوات يؤثرون على من حولهم بأخلاقهم وتعاملاتهم اليومية.

ودوّن مدير الجامعة كلمة في سجل القدوة أثنى خلالها على جهود القائمين على برامج الجامعة السبعة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي وتقديمهم فعاليات مثرية تحقق الأهداف المرسومة لها.

وسأل جميع منسوبي وطلاب الجامعة: إذا لم يكن أبناء بلاد الحرمين الشريفين قدوات لغيرهم فمن يكون القدوة؟

وشارك في السجل وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي، وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، كما شارك عمداء الكليات والعمادات المساندة ومنسوبو وطلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن الجامعة أطلقت سبعة برامج وهي برنامج "أنا قدوة بفكري"، وبرنامج "سفراء القيم"، وبرنامج "أنا قدوة بعملي التطوعي"، وبرنامج "المثالية في القيادة المرورية"، وبرنامج "قصة نجاح"، وبرنامج "تلمذة"، وبرنامج "أنا السعودي أنا قدوة".

وتهدف البرامج إلى تطوير سلوكيات الطلاب والطالبات من خلال تبني القدوات والأفكار الإيجابية، وتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية واحترام النظام، وترسيخ مفهوم الوطنية وروح الانتماء للوطن، واحتواء الشباب والشابات من خلال القدوات المؤثرة علمياً وثقافياً وسلوكياً، انطلاقاً من منهج الاعتدال.