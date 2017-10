منظمة المبادرات الإنسانية في واشنطن تكشف عن خطتها للمبتعثين

تزامنًا مع مؤتمر الأندية الطلابية السعودية الأربعين

تزامنًا مع مؤتمر الأندية الطلابية السعودية الأربعين بمدينة واشنطن، والذي يرعاه سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز والملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى، وقعت منظمة المبادرات الإنسانية والعمل الاجتماعي Us to U.S خطة تطوير مع شركة eggplant systems and design لتحديث وتوسيع موقعها الإلكتروني بنسخته الرابعة، شبكتها الأساسية وأنظمة دعم الأعمال.



وستُساعد المنظمة والأعضاء على الاستفادة من جميع المنتجات المقدمة وتمهد الطريق لإدارة أعمالها وبرامجها بشكل إلكتروني. كما ستلعب الشراكة دورًا مهمًا في تطوير الخدمات التي تقدمها "Us to U.S"، للمبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية.



وسيشكل هذا المشروع إنجازًا مهمًا للمنظمة، مما يتيح تقليص الوقت وتحسين تجربة المستخدم، كما سيكون له أيضًا تأثير إيجابي على النشاط الاجتماعي والأعمال التطوعية والبرامج التدريبية المجانية المقدمة للأعضاء، بحيث تتاح الفرص التطوعية الفردية والجماعية بشكل آلي وسيتم تحديث عملية تشكيل القروبات التطوعية ودعوة الأصدقاء للمشاركة وتسجيل الساعات التطوعية بشكل مباشر كما سيتمكن المشتركون من التمتع بالعروض المجانية للدورات التدريبية والحصول على شهادات الحضور بشكل آلي ومباشر.



وتشمل هذه الشراكة بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني وإصدار تطبيق إلكتروني يتمتع بالخصائص الموجودة نفسها في الموقع من تسجيل للساعات وتكوين القروبات وحضور الدورات التدريبية وإيجاد الفرص التطوعية والتسجيل في الملتقيات التي تنظمها المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتهدف Us to U.S من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل عمليات تسجيل المتطوعين للمشاركة في مختلف المبادرات الإنسانية المجتمعية وحفظ حقوقهم ورصد إنجازاتهم بشكل آلي وستضاعف هذه الشراكة من قدرة دعم الأعمال لدينا، ما سيمكننا من تقديم المزيد من المبادرات في الفترة المقبلة.



يُذكر أن منظمة البرامج والمبادرات الإنسانية Us to U.S التابعة للملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وتحظى برعاية ودعم من مركز الملك سلمان للشباب، تم تأسيسها في نهاية عام ٢٠١٣م بالعاصمة واشنطن من قِبل مجموعة من الطلبة السعوديين المتطلعين إلى التغيير الإيجابي وإلى نشر مفهوم العطاء الإنساني وذلك من خلال احتضان الشخصيات الفعّالة والإيجابية والمؤثرة عن طريق برامج ومبادرات ميدانية تقدم بكفاءة وجودة عالية وذلك من خلال استجماع طاقات الشباب والشابات وتوحيدها نحو الأهداف الصحيحة التي تؤمن بها المنظمة في مجتمع المبتعثين داخل الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا وفي كل دول الابتعاث وذلك من أجل تعزيز الصورة الحقيقية للشاب السعودي والوطن في المجتمع الخارجي.