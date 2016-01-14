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منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر تختتم مشاركتها بمعرض "اتجاهات"

عبر فريق عمل تطوعي مؤهل في استثمار الوقت والعمل المنظم

اختتمت إدارة الشباب والتطوع بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مشاركتها في معرض "اتجاهات"، والذي أقيم في برج رافال كمبينسكي، بالعاصمة الرياض لمدة ثلاثة أيام. 

وأشاد زوار جناح المنظمة بما تقدمه في مجال العمل الإنساني والإغاثي، مؤكدين أن مثل هذه المشاركة في معرض بحجم هذا الحضور يعطي مساحة من التعريف لدور المنظمة على كافة الأصعدة، وجهودها على مستوى الدول العربية، وحراكها الملموس في مخيمات اللاجئين، الأمر الذي يجعلها أمام مسؤولية كبيرة في استقطاب الأفكار النوعية في مجال ما تقدمه سواء في العمل الإنساني أو القانون الدولي الإنساني. وقد حرصت المنظمة على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد فريداً من نوعه حيث استهدف أكثر من 30 ألف شركة وعارض وقرابة مائتي علامة تجارية، كما تم تنظيمه على منصة مساحتها خمسة آلاف متر مربع وتجاوز عدد زواره أكثر من 12 ألفاً. وبرز كعادتهم فريق التطوع بالمنظمة في ترتيب وتنسيق هذه المشاركة التي حظيت بإقبال كبير كونها تهتم بالجانب الإنساني والإغاثي الذي يعد من صميم أنشطة المنظمة في الوقت الحالي حيث المآسي والكوارث التي حلت باللاجئين الأشقاء على مستوى الدول المتضررة في الأمة العربية والإسلامية.
 

ونوه الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمعرض "اتجاهات"، مقدماً شكره للقائمين عليه ومسؤوليتهم الاجتماعية، مؤكداً أهمية مشاركة المنظمة في هذا الحدث الكبير لتبادل الخبرات والاستفادة من فريق العمل التطوعي بالمنظمة، الذي برز داخل المملكة وخارجها في صورة جميلة من صور العطاء الذي يتميز به الشباب العربي عموماً، والشاب السعودي بشكل خاص.
 

وأشار إلى أن المنظمة حظيت بفريق عمل تطوعي عن قرب وعن بعد مؤهل في استثمار الوقت، والعمل المنظم، والأكثر فاعلية وإنتاجاً في مجالات مختلفة كالإعلام الإنساني، والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم المعارض، والتخطيط الإنساني وبناء العلاقات.

وأكد "السحيباني" حرص المنظمة على صناعة بيئة عمل مشجعة لتنفيذ ما تتطلبه المهمة التطوعية من حيث الاستجابة السريعة مع المتطوعين، ومستوى الكفاءة، وتعريفهم بالمنظمة، وتنمية كفاءاتهم من خلال برنامج التدريب المتخصص، وبناء صورة ذهنية للمنظمة في أوساط المتطوعين المنتشرين في العالم العربي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر تختتم مشاركتها بمعرض "اتجاهات"
سبق

اختتمت إدارة الشباب والتطوع بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مشاركتها في معرض "اتجاهات"، والذي أقيم في برج رافال كمبينسكي، بالعاصمة الرياض لمدة ثلاثة أيام. 

وأشاد زوار جناح المنظمة بما تقدمه في مجال العمل الإنساني والإغاثي، مؤكدين أن مثل هذه المشاركة في معرض بحجم هذا الحضور يعطي مساحة من التعريف لدور المنظمة على كافة الأصعدة، وجهودها على مستوى الدول العربية، وحراكها الملموس في مخيمات اللاجئين، الأمر الذي يجعلها أمام مسؤولية كبيرة في استقطاب الأفكار النوعية في مجال ما تقدمه سواء في العمل الإنساني أو القانون الدولي الإنساني. وقد حرصت المنظمة على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد فريداً من نوعه حيث استهدف أكثر من 30 ألف شركة وعارض وقرابة مائتي علامة تجارية، كما تم تنظيمه على منصة مساحتها خمسة آلاف متر مربع وتجاوز عدد زواره أكثر من 12 ألفاً. وبرز كعادتهم فريق التطوع بالمنظمة في ترتيب وتنسيق هذه المشاركة التي حظيت بإقبال كبير كونها تهتم بالجانب الإنساني والإغاثي الذي يعد من صميم أنشطة المنظمة في الوقت الحالي حيث المآسي والكوارث التي حلت باللاجئين الأشقاء على مستوى الدول المتضررة في الأمة العربية والإسلامية.
 

ونوه الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمعرض "اتجاهات"، مقدماً شكره للقائمين عليه ومسؤوليتهم الاجتماعية، مؤكداً أهمية مشاركة المنظمة في هذا الحدث الكبير لتبادل الخبرات والاستفادة من فريق العمل التطوعي بالمنظمة، الذي برز داخل المملكة وخارجها في صورة جميلة من صور العطاء الذي يتميز به الشباب العربي عموماً، والشاب السعودي بشكل خاص.
 

وأشار إلى أن المنظمة حظيت بفريق عمل تطوعي عن قرب وعن بعد مؤهل في استثمار الوقت، والعمل المنظم، والأكثر فاعلية وإنتاجاً في مجالات مختلفة كالإعلام الإنساني، والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم المعارض، والتخطيط الإنساني وبناء العلاقات.

وأكد "السحيباني" حرص المنظمة على صناعة بيئة عمل مشجعة لتنفيذ ما تتطلبه المهمة التطوعية من حيث الاستجابة السريعة مع المتطوعين، ومستوى الكفاءة، وتعريفهم بالمنظمة، وتنمية كفاءاتهم من خلال برنامج التدريب المتخصص، وبناء صورة ذهنية للمنظمة في أوساط المتطوعين المنتشرين في العالم العربي.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
05:08 PM
عبر فريق عمل تطوعي مؤهل في استثمار الوقت والعمل المنظم

منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر تختتم مشاركتها بمعرض "اتجاهات"

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فهد العتيبي - الرياض
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اختتمت إدارة الشباب والتطوع بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مشاركتها في معرض "اتجاهات"، والذي أقيم في برج رافال كمبينسكي، بالعاصمة الرياض لمدة ثلاثة أيام. 

وأشاد زوار جناح المنظمة بما تقدمه في مجال العمل الإنساني والإغاثي، مؤكدين أن مثل هذه المشاركة في معرض بحجم هذا الحضور يعطي مساحة من التعريف لدور المنظمة على كافة الأصعدة، وجهودها على مستوى الدول العربية، وحراكها الملموس في مخيمات اللاجئين، الأمر الذي يجعلها أمام مسؤولية كبيرة في استقطاب الأفكار النوعية في مجال ما تقدمه سواء في العمل الإنساني أو القانون الدولي الإنساني. وقد حرصت المنظمة على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد فريداً من نوعه حيث استهدف أكثر من 30 ألف شركة وعارض وقرابة مائتي علامة تجارية، كما تم تنظيمه على منصة مساحتها خمسة آلاف متر مربع وتجاوز عدد زواره أكثر من 12 ألفاً. وبرز كعادتهم فريق التطوع بالمنظمة في ترتيب وتنسيق هذه المشاركة التي حظيت بإقبال كبير كونها تهتم بالجانب الإنساني والإغاثي الذي يعد من صميم أنشطة المنظمة في الوقت الحالي حيث المآسي والكوارث التي حلت باللاجئين الأشقاء على مستوى الدول المتضررة في الأمة العربية والإسلامية.
 

ونوه الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمعرض "اتجاهات"، مقدماً شكره للقائمين عليه ومسؤوليتهم الاجتماعية، مؤكداً أهمية مشاركة المنظمة في هذا الحدث الكبير لتبادل الخبرات والاستفادة من فريق العمل التطوعي بالمنظمة، الذي برز داخل المملكة وخارجها في صورة جميلة من صور العطاء الذي يتميز به الشباب العربي عموماً، والشاب السعودي بشكل خاص.
 

وأشار إلى أن المنظمة حظيت بفريق عمل تطوعي عن قرب وعن بعد مؤهل في استثمار الوقت، والعمل المنظم، والأكثر فاعلية وإنتاجاً في مجالات مختلفة كالإعلام الإنساني، والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم المعارض، والتخطيط الإنساني وبناء العلاقات.

وأكد "السحيباني" حرص المنظمة على صناعة بيئة عمل مشجعة لتنفيذ ما تتطلبه المهمة التطوعية من حيث الاستجابة السريعة مع المتطوعين، ومستوى الكفاءة، وتعريفهم بالمنظمة، وتنمية كفاءاتهم من خلال برنامج التدريب المتخصص، وبناء صورة ذهنية للمنظمة في أوساط المتطوعين المنتشرين في العالم العربي.

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