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منها تسجيل الأراضي البيضاء .."إتمام" يواصل تقديم خدماته

يستهدف المطورين العقاريين في كل من الرياض وجدة والدمام

يواصل مركز خدمة المطورين "إتمام" في كل من الرياض وجدة والدمام استقبال طلبات المطورين العقاريين للاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز والتي من بينها استقبال طلبات ملاك الأراضي البيضاء والراغبين بتسجيل أراضيهم بشكل مباشر، والحصول على خدمات تطوير أراضيهم من خلال " إتمام" لاعتماد مخططات الأراضي وانهاء الإجراءات المتعلقة بالجهات المعنية من امانات المناطق ووزارة العدل والمديرية العامة للدفاع المدني وكذلك الخدمات المتعلقة بجهات أخرى بالوزارة.

ويعمل مركز خدمات المطورين "إتمام" ضمن حزمة التسهيلات التي يقدمها للمطورين العقاريين المستفيدين من خدماته على عقد ورش العمل واللقاءات المباشرة مع المطورين العقاريين والجهات المهتمة بالشأن العقاري لإيضاح المهام التي أوكلت للمركز خدمة لقطاع التطوير العقاري.

كما يعمل "إتمام" على تحقيق أهدافه ومن أهمها اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، اعتماد مخططات التطوير الشامل، إصدار رخص البناء، إصدار شهادات إتمام البناء، ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي على الخارطة، الترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية للمشاريع القائمة داخل المملكة وخارجها، الترخيص لعرض مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية وخارجها، إصدار شهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك، اعتماد مخططات تقسيم الأراضي واعتماد مخططات التطوير الشامل.

ويقوم المركز كذلك بالتعريف بدور ومهام المكاتب الاستشارية الهندسية ومكاتب المحاسبين القانونيين في الإشراف والمتابعة لمشاريع البيع على الخارطة وشرح آليات التقارير الهندسية والمالية لذلك، والتي يتم رفعها الى إدارة البرنامج بشكل دوري من قبل المكاتب الهندسية والمحاسبية المشرفة لمتابعة مراحل إنجاز المشاريع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها تسجيل الأراضي البيضاء .."إتمام" يواصل تقديم خدماته
سبق

يواصل مركز خدمة المطورين "إتمام" في كل من الرياض وجدة والدمام استقبال طلبات المطورين العقاريين للاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز والتي من بينها استقبال طلبات ملاك الأراضي البيضاء والراغبين بتسجيل أراضيهم بشكل مباشر، والحصول على خدمات تطوير أراضيهم من خلال " إتمام" لاعتماد مخططات الأراضي وانهاء الإجراءات المتعلقة بالجهات المعنية من امانات المناطق ووزارة العدل والمديرية العامة للدفاع المدني وكذلك الخدمات المتعلقة بجهات أخرى بالوزارة.

ويعمل مركز خدمات المطورين "إتمام" ضمن حزمة التسهيلات التي يقدمها للمطورين العقاريين المستفيدين من خدماته على عقد ورش العمل واللقاءات المباشرة مع المطورين العقاريين والجهات المهتمة بالشأن العقاري لإيضاح المهام التي أوكلت للمركز خدمة لقطاع التطوير العقاري.

كما يعمل "إتمام" على تحقيق أهدافه ومن أهمها اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، اعتماد مخططات التطوير الشامل، إصدار رخص البناء، إصدار شهادات إتمام البناء، ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي على الخارطة، الترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية للمشاريع القائمة داخل المملكة وخارجها، الترخيص لعرض مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية وخارجها، إصدار شهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك، اعتماد مخططات تقسيم الأراضي واعتماد مخططات التطوير الشامل.

ويقوم المركز كذلك بالتعريف بدور ومهام المكاتب الاستشارية الهندسية ومكاتب المحاسبين القانونيين في الإشراف والمتابعة لمشاريع البيع على الخارطة وشرح آليات التقارير الهندسية والمالية لذلك، والتي يتم رفعها الى إدارة البرنامج بشكل دوري من قبل المكاتب الهندسية والمحاسبية المشرفة لمتابعة مراحل إنجاز المشاريع.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
03:35 PM
يستهدف المطورين العقاريين في كل من الرياض وجدة والدمام

منها تسجيل الأراضي البيضاء .."إتمام" يواصل تقديم خدماته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل مركز خدمة المطورين "إتمام" في كل من الرياض وجدة والدمام استقبال طلبات المطورين العقاريين للاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز والتي من بينها استقبال طلبات ملاك الأراضي البيضاء والراغبين بتسجيل أراضيهم بشكل مباشر، والحصول على خدمات تطوير أراضيهم من خلال " إتمام" لاعتماد مخططات الأراضي وانهاء الإجراءات المتعلقة بالجهات المعنية من امانات المناطق ووزارة العدل والمديرية العامة للدفاع المدني وكذلك الخدمات المتعلقة بجهات أخرى بالوزارة.

ويعمل مركز خدمات المطورين "إتمام" ضمن حزمة التسهيلات التي يقدمها للمطورين العقاريين المستفيدين من خدماته على عقد ورش العمل واللقاءات المباشرة مع المطورين العقاريين والجهات المهتمة بالشأن العقاري لإيضاح المهام التي أوكلت للمركز خدمة لقطاع التطوير العقاري.

كما يعمل "إتمام" على تحقيق أهدافه ومن أهمها اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، اعتماد مخططات التطوير الشامل، إصدار رخص البناء، إصدار شهادات إتمام البناء، ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي على الخارطة، الترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية للمشاريع القائمة داخل المملكة وخارجها، الترخيص لعرض مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية وخارجها، إصدار شهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك، اعتماد مخططات تقسيم الأراضي واعتماد مخططات التطوير الشامل.

ويقوم المركز كذلك بالتعريف بدور ومهام المكاتب الاستشارية الهندسية ومكاتب المحاسبين القانونيين في الإشراف والمتابعة لمشاريع البيع على الخارطة وشرح آليات التقارير الهندسية والمالية لذلك، والتي يتم رفعها الى إدارة البرنامج بشكل دوري من قبل المكاتب الهندسية والمحاسبية المشرفة لمتابعة مراحل إنجاز المشاريع.

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