"من أجلك يا أبي".. يعيد خريجي محو الأمية بالدرعية لمقاعد الدراسة

لتعليمهم بعض المهارات المتقدمة

رغم إغلاقها قبل عدة سنوات، أعاد مكتب "الدرعية" خريجي محو الأمية في المحافظة إلى مقاعد الدراسة، عبر برنامج "من أجلك يا أبي" لتعليم كبار السن بعض المهارات المتقدمة.

وأغلق آخر مركز لتعليم الكبار في محافظة الدرعية بعد انحسار عدد من تنطبق عليهم أمية القراءة في المحافظة، وبالتالي انحسار عدد الأميين، ولم يتبق سوى مراكز تعليم الكبيرات، التي يبلغ عددها حاليًا خمسة مراكز.

وسلّم مدير مكتب التعليم بالدرعية "فواز محمد آل داود"، الشهادات للمتخرجين من برنامج "من أجلك يا أبي" لتعليم مهارات متقدمة في القراءة والكتابة ضمن أنشطة نادي الحي بثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد.

حضر حفل الختام المشرف على أندية الحي "شاكر أبو عباة"، و"عبدالله القريني"، والمدير التنفيذي للجنة التنمية بالدرعية "فهد القحطاني".