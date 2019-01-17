من الاتجاه المعاكس .. طائرة عُمانية تهبط اضطرارياً بالرياض فجراً

المراقبة الجوية منحتها الأولوية لوجود حالة مرضية حرجة على متنها

هبطت طائرة تابعة للخطوط العُمانية، فجر اليوم، بمطار الرياض اضطرارياً لإنقاذ حياة مسافر فلبيني كان في حالة حرجة إلا أنه وبعد عمل الإسعافات اللازمة فارق الحياة.

تفصيلاً؛ في الساعة الرابعة من فجر اليوم كانت طائرة الخطوط العُمانية المتجهة من جدة إلى مسقط على بُعد 150 كيلو جنوبي الرياض، واضطرت إلى تغيير مسارها لوجود مسافر مريض بحالة حرجة، فتم منحها الأولوية من المراقبة الجوية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورغم أن المدرج المستخدم 15R من جهة الشمال على "الثانوي"؛ إلا أنه تمّ توجيه الطائرة للهبوط على المدرج الأولى ومن الاتجاه المعاكس؛ كون المسافة أقصر فهبطت الطائرة على مدرج 33R.

ووفق المصادر، كان بانتظارها طاقم طبي وإسعاف وتمّ عمل الإسعافات اللازمة للراكب "فلبيني" والإنعاش الصناعي إلا انه فارق الحياة.