من المسؤولين للمعلمين والأئمة.. "كيف نكون قدوةً" تدخل حيز التنفيذ بالطائف

مبادرة للأمانة وفق مشروع تُفَعَّلُ أُطُرُه في البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية

شرعت أمانة الطائف في تفعيل مبادراتها التي تندرج تحت مظلة مشروع "كيف نكون قدوة"، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي واستراتيجية منطقة مكة المكرمة لبناء الإنسان؛ وذلك ترجمة لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل؛ حيث بحث أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج مع الوكلاء ومديري العموم ورؤساء البلديات الفرعية، وضعَ خطة عمل لتحقيق أهداف المشروع، وتعزيز مفهوم القدوة في العمل والإنجاز.

وجرى -خلال الاجتماع- استعراض دليل ملتقى مكة الثقافي، وسعي الملتقى لبناء الإنسان فكرياً وثقافياً وتوعوياً عبر تنظيم وإقامة مجموعة متناغمة من البرامج والأنشطة والفعاليات طيلة العام، وأهمية استلهام الأنشطة العملية روحَ شعار العام وهدفه؛ حيث ستُنَفذ أمانة الطائف مبادرة توعوية في مَداخل ومخارج المدينة والمواقع السياحية، وأخرى بيئية في الشفا والهدا.

وأهاب "المخرج" بتضمين جميع لوحات الأمانة وكل البلديات المرتبطة (تربة، الخرمة، رنية، المويه، ميسان، بني سعد، قيا، المحاني، القريع بني مالك، ظلم) ومطبوعاتها بشعار المشروع، مع تفعيل الشعار في جميع الأنشطة والفعاليات المقامة في المحافظة، وتشارك بها الأمانة عبر البرامج الترفيهية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ودعم جهود تحقيق الأهداف المنشودة منه؛ حيث إن المشروع يستهدف رب الأسرة، والمعلم، وإمام وخطيب المسجد، والمسؤول كلٌّ في قطاعه.

وستبدأ الأمانة عقد ورش عمل لتنفيذ مبادرات وبرامج وفعاليات تحت مظلة المشروع، وسبل دعم المشروع؛ من خلال البدء بتحقيق أهداف الشعار في إدارات الأمانة وأعمالها خلال الفترة المقبلة.