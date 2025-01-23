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من تضييق الخناق إلى الانفجار .. شاهد كيف انتحر "إرهابيَّا الحرازات" في جدة؟

اتجها إلى الأحزمة الناسفة بعد فشل محاولات الهروب .. حصار أمني وبسالة بواسل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً تظهر مشاهد من العملية الأمنية الناجحة التي نفّذتها قوات الأمن في حي الحرازات بمحافظة جدة، صباح اليوم.

 

أحد مقاطع الفيديو أظهر مشاهد للانفجار الذي حدث داخل وكر الإرهابيين بعدما أقدم اثنان على الانتحار بتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتديانها، حيث تصاعد لهب الانفجار مع بقايا سقف الاستراحة التي تحصّن داخلها الارهابيون.

 

وكانت مقاطع أخرى أظهرت تبادل إطلاق النار بين الإرهابيين وقوات الأمن فيما كشفت صورٌ متنوعة عن بسالة رجال الامن الذين حاصروا الاستراحة من مواقع قريبة؛ لمنع محاولات هروب الإرهابيين.

 

ووفقاً لشواهد من العملية الأمنية يرجّح أن الهالكيْن، من المدرجين على قوائم المطلوبين، ومن الإرهابيين الخطيرين الذين كانوا يخطّطون لعمليات إرهابية، خاصة بعد رفضهما الاستسلام، ووجود الأحزمة الناسفة، والأسلحة الرشاشة، وإقدامهما على الانتحار في نهاية الأمر، وهو الأسلوب الذي يتجه إليه الإرهابيون الخطيرون.

 

وكانت قوات الأمن قد حاصرت الاستراحة في وقتٍ مبكّر من فجر اليوم، وطالبت الإرهابيين بتسليم أنفسهم، لكنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما تطلب الرد عليهم بالمثل، قبل أن يتجه الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما، فيما ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية تفاصيل العملية الأمنية وتكشف عن نتائجها وهويتَيْ الإرهابيًّيْن في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

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من تضييق الخناق إلى الانفجار .. شاهد كيف انتحر "إرهابيَّا الحرازات" في جدة؟
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً تظهر مشاهد من العملية الأمنية الناجحة التي نفّذتها قوات الأمن في حي الحرازات بمحافظة جدة، صباح اليوم.

 

أحد مقاطع الفيديو أظهر مشاهد للانفجار الذي حدث داخل وكر الإرهابيين بعدما أقدم اثنان على الانتحار بتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتديانها، حيث تصاعد لهب الانفجار مع بقايا سقف الاستراحة التي تحصّن داخلها الارهابيون.

 

وكانت مقاطع أخرى أظهرت تبادل إطلاق النار بين الإرهابيين وقوات الأمن فيما كشفت صورٌ متنوعة عن بسالة رجال الامن الذين حاصروا الاستراحة من مواقع قريبة؛ لمنع محاولات هروب الإرهابيين.

 

ووفقاً لشواهد من العملية الأمنية يرجّح أن الهالكيْن، من المدرجين على قوائم المطلوبين، ومن الإرهابيين الخطيرين الذين كانوا يخطّطون لعمليات إرهابية، خاصة بعد رفضهما الاستسلام، ووجود الأحزمة الناسفة، والأسلحة الرشاشة، وإقدامهما على الانتحار في نهاية الأمر، وهو الأسلوب الذي يتجه إليه الإرهابيون الخطيرون.

 

وكانت قوات الأمن قد حاصرت الاستراحة في وقتٍ مبكّر من فجر اليوم، وطالبت الإرهابيين بتسليم أنفسهم، لكنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما تطلب الرد عليهم بالمثل، قبل أن يتجه الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما، فيما ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية تفاصيل العملية الأمنية وتكشف عن نتائجها وهويتَيْ الإرهابيًّيْن في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:46 AM
اتجها إلى الأحزمة الناسفة بعد فشل محاولات الهروب .. حصار أمني وبسالة بواسل

من تضييق الخناق إلى الانفجار .. شاهد كيف انتحر "إرهابيَّا الحرازات" في جدة؟

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
58
156,551

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً تظهر مشاهد من العملية الأمنية الناجحة التي نفّذتها قوات الأمن في حي الحرازات بمحافظة جدة، صباح اليوم.

 

أحد مقاطع الفيديو أظهر مشاهد للانفجار الذي حدث داخل وكر الإرهابيين بعدما أقدم اثنان على الانتحار بتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتديانها، حيث تصاعد لهب الانفجار مع بقايا سقف الاستراحة التي تحصّن داخلها الارهابيون.

 

وكانت مقاطع أخرى أظهرت تبادل إطلاق النار بين الإرهابيين وقوات الأمن فيما كشفت صورٌ متنوعة عن بسالة رجال الامن الذين حاصروا الاستراحة من مواقع قريبة؛ لمنع محاولات هروب الإرهابيين.

 

ووفقاً لشواهد من العملية الأمنية يرجّح أن الهالكيْن، من المدرجين على قوائم المطلوبين، ومن الإرهابيين الخطيرين الذين كانوا يخطّطون لعمليات إرهابية، خاصة بعد رفضهما الاستسلام، ووجود الأحزمة الناسفة، والأسلحة الرشاشة، وإقدامهما على الانتحار في نهاية الأمر، وهو الأسلوب الذي يتجه إليه الإرهابيون الخطيرون.

 

وكانت قوات الأمن قد حاصرت الاستراحة في وقتٍ مبكّر من فجر اليوم، وطالبت الإرهابيين بتسليم أنفسهم، لكنهم بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما تطلب الرد عليهم بالمثل، قبل أن يتجه الإرهابيان إلى تفجير نفسيهما، فيما ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية تفاصيل العملية الأمنية وتكشف عن نتائجها وهويتَيْ الإرهابيًّيْن في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

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