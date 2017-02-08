18 من طلاب جامعة المجمعة يحصلون على الرخصة الدولية لمكافحة الاختراقات الأمنية

تدربوا على 18 مجالاً و140 تطبيقًا عمليًّا و270 تقنية اختراق و220 أداة لكشف الثغرات

اختتمت جامعة المجمعة - ممثلة في كلية علوم الحاسب والمعلومات - المعسكر التقني الأول لأمن المعلومات الذي أُقيم بالتعاون مع منظمة "EC COUNCIL" العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية.



وأُقيم المعسكر بمشاركة 18 طالبًا خلال فترة إجازة منتصف العام، لمدة 7 أيام متواصلة؛ لتأهيل الطلاب للحصول على الرخصة الدولية المعتمدة لمكافحة الاختراقات الأمنية للشبكات وأنظمة المعلوماتCertified Ethical Hackers (CEH)، التي تعتبر من أهم الشهادات المهنية في أمن المعلومات.



وأمضى الطلاب المشاركون أكثر من 10 ساعات يوميًّا، تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا، تم خلالها القيام بالعديد من التدريبات التطبيقية في 18 مجالاً من مجالات أمن المعلومات، و140 تطبيقًا عمليًّا،، و270 تقنية اختراق، و220 أداة من أدوات كشف الثغرات، تعامل معها المشاركون من خلال أنظمة التشغيل الشهيرة، مثل نظام تشغيل لينكس ومايكروسوفت ويندوز، ومن خلال أنظمة الشبكات السلكية واللاسلكية.



وفي ختام هذا المعسكر خضع الطلاب لاختبار "CEH" من خلال مركز الاختبارات الدولي في الكلية، واجتاز جميع الطلاب المشاركين الاختبار، وحصلوا بموجبه على رخصة معتمدة في مكافحة الاختراقات الأمنية والجرائم المعلوماتية كمؤشر نجاح للمعسكر التقني الذي تميز فيه الطلاب بمشاركتهم الجدية والفعالة.



وتأتي مبادرة المعسكر التقني الأول لأمن المعلومات استجابة للحاجة الملحة لتأهيل كوادر وطنية لاحتياج سوق العمل، والمساهمة في الأهداف الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.



وتكمن أهمية هذه المبادرة النوعية، التي انفردت بها جامعة المجمعة، في كونها برنامجًا تطبيقيًّا، يحقق الكفايات اللازمة للحصول على المهارات التقنية في مجال تحديد وتحليل وسد الثغرات في أمن أنظمة المعلومات والشبكات.



حضر ختام المعسكر التقني وكيل الجامعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في الجامعة، والتقى الطلاب المشاركين، وهنأهم على نجاحهم في الحصول على الرخصة المعتمدة في مكافحة الاختراقات الأمنية والجرائم المعلوماتية.



وأوضح الدكتور الدوسري لـ "سبق" أن هذه المبادرة حظيت بدعم من مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن؛ كونها متناسقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.



وعبّر الدوسري عن سروره لرعاية الحفل الختامي، واطلاعه على نتائج التقييم وانضباط جميع الطلاب في التفاعل مع أحداث المعسكر، ولأنه لمس سرور الطلاب بالمشاركة في هذا البرنامج. لافتًا إلى سعادته بتمكن تفريغ الطلاب أنفسهم في أسبوع الإجازة لحضور البرنامج التدريبي، والحصول على هذه الشهادة المهمة في مسيرتهم المهنية، التي ستضيف لهم رصيدًا مهنيًّا مميزًا بعد تخرجهم من الكلية في مجال لا تخفى أهميته في الوقت الحاضر، وهو مجال أمن المعلومات ومكافحة الاختراقات الأمنية.



وقدم الدوسري شكره لكلية علوم الحاسب والمعلومات على دورها الريادي في تنفيذ هذه المبادرة النوعية، والتطلع لتنفيذ مبادرات قادمة ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. كما خص بالشكر كل من شارك من المختصين في أمن المعلومات على مستوى الوطن بآرائهم في دعم هذه المبادرة، ومتابعتها، والإشادة بها إعلاميًّا، ممثلين في منسوبي "سبق" ومن شارك في ختام هذا المعسكر.



من جانبه، صرح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، الدكتور هشام بن محمد الصغير، لـ "سبق" أن نتائج هذه المبادرة جاءت نتيجة للدعم المتواصل من مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، الذي كان حريصًا على تنفيذ المبادرة، وتسهيل جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المعسكر، واستفادة الطلاب.



أضاف بأن المعسكرات التقنية Boot Camp أصبحت مؤخرًا من الأدوات التشجيعية الناجحة، ومن التوجهات الدولية في التعليم، التي تستخدم للتدريب المكثف المنتهي باختبار مهني في أحد مجالات تقنية المعلومات؛ إذ يتركز نجاح المعسكر في أربعة محاور مهمة، هي (خبرة المدرب، وتميز وجدية الطلاب، ورصانة المنهج العلمي للدورة، وعدد التطبيقات العملية).



وقد توافرت هذه المتطلبات في المعسكر التقني المقام في الكلية؛ إذ كان هناك المدرب المعتمد من قبل منظمة EC COUNCIL ، وتوافر لدى الطلاب جميع أدوات كشف الاختراقات الأمنية لأنظمة المعلومات والشبكات.



وأوضح "الصغير" أن هدف هذه المبادرة هو تعزيز المهارات المهنية للطلاب، وتهيئتهم لسوق العمل في مجال أمن المعلومات، الذي تتزايد الحاجة فيه للكوادر الوطنية المؤهلة.



وقال إن الكلية استثمرت فترة الإجازة الفصلية لتمكن الطلاب من التركيز في المعسكر بشكل كامل، وأنها ماضية في تنفيذ معسكر تقني قادم في تأهيل الطلاب لرخصة التحقيق الجنائي الرقمي للاختراقات الأمنيةCertified Hacking Forensics Investigator (CHFI) ، بالتعاون مع منظمةEC COUNCIL ، وذلك خلال الفصل الدراسي القادم، إضافة لتنفيذ معسكرات في مجال الشبكات وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات وفق الاتفاقيات التي أبرمتها الكلية مع شركات رائدة، مثل CISCO،Microsoft،Oracle،EMC۔



جدير بالذكر أن كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة المجمعة من الكليات الرائدة في مجال أمن المعلومات؛ إذ تقدم برنامج البكالوريوس في التحقيق الجنائي الرقمي تحت قسم تقنية المعلومات، وبرنامج البكالوريوس في أمن الحاسوب تحت قسم علوم الحاسب، وتحتوي على معامل نوعية في الشبكات وأمن المعلومات، إضافة إلى معمل متخصص في مجال التحقيق الجنائي الرقمي.

