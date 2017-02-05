550 من غير المسلمين يقاومون "الإسلاموفوبيا" ويزورون المركز الثقافي الإسلامي في لندن

خلال اليوم المفتوح للمساجد والمراكز الإسلامية

استقبل المركز الثقافي الإسلامي في لندن اليوم الأحد ما يربو على 550 شخصا من غير المسلمين ممن زاروا المركز خلال اليوم المفتوح.



وكانت المؤسسات الإسلامية قد نسقت مع مجلس مسلمي بريطانيا ليكون هذا اليوم 5 فبراير هو اليوم المفتوح للمساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا.



واشترك في هذه الدعوة أكثر من 150 مؤسسة ومسجدا في بريطانيا... فتحت أبوابها لأعداد ومجموعات من المهتمين بالتواصل من السياح والمواطنين البريطانيين ومن الجيران والكنائس القريبة لزيارة المساجد .



وقد رتب المركز الثقافي الإسلامي برنامج الزيارة ليشتمل على زيارة المعرض الإسلامي الدائم في المركز والذي يعرّف بالإسلام وتاريخه ونبيه الكريم وكتابه العظيم ومساهمة المسلمين في الحضارة الإنسانية ...ثم ينتقل الزائرون بعد ذلك لجلسة ودية يتم فيها التعارف وتناول المرطبات والحصول على كتب إسلامية ودعوية مجانا كما يتم مناقشة أسئلة الزائرين والإجابة عليها وبدء حوار يقوم على التواصل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.



وقال د. أحمد الدبيان، المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن:"إن الهدف من هذا اليوم هو التعريف بصورة مباشرة بالإسلام والاطلاع من قرب على المؤسسات الإسلامية ودورها في خدمة المجتمع والتعريف برسالة الإسلام السمحة. ونرجو أن يسهم هذا كثيرا في مقاومة مشاعر الإسلاموفوبيا، والخوف من الإسلام، ويريد المسلمون من خلال هذا اليوم المفتوح أن يوجهوا دعوة سلام ومحبة للجميع والتذكير بأنهم دعاة سلام وأن الإسلام دين بناء لا هدم. خاصة في هذه الظروف الحالية، وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة أعداد كبيرة من غير المسلمين وسعدوا بالزيارة، وتركوا انطباعات وتعبيرات طيبة في سجل زيارات المركز".