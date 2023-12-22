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1 %

من قيمة شركة "فيسبوك"، فرضها عليها الاتحاد الأوروبي غرامة نتيجة لتقديمها معلومات مضللة خلال سيطرتها على خدمة التراسل الفوري "واتساب" في وقت سابق خلال العام 2016.
 
  وتأتي اتهامات لجنة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ضد شركة فيسبوك بعد تحقيق موسَّع في تغييرات السياسة العامة لتطبيق واتساب، التي سمحت لتطبيق التراسل الفوري بتبادل بيانات المستخدمين، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف مع الشركة الأم فيسبوك؛ الأمر الذي يخالف شروط الاستحواذ عام 2014؛ إذ أورد فيسبوك حينها أن الشركة لن تمتلك أي طريقة لربط حسابات فيسبوك مع معرفات واتساب للأشخاص أنفسهم.
 
  ووفقًا لـ"ذا إكسبرس"، فقد قدمت الشركة تغييرات في السياسة التي أدخلتها على واتساب منذ أغسطس الماضي؛ لتسمح لفيسبوك بالربط بين بيانات المنصتين.
 
ولا يزال لدى فيسبوك فرصة الرد على هذه الاتهامات قبل 31 يناير 2017، وفي حال فشل الشركة في الدفاع عن نفسها فإنه سيتم تغريمها 1 % من قيمتها المتداولة وفقًا للقوانين الأوروبية؛ ما يعني مئات الملايين!
 

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1 %
سبق

من قيمة شركة "فيسبوك"، فرضها عليها الاتحاد الأوروبي غرامة نتيجة لتقديمها معلومات مضللة خلال سيطرتها على خدمة التراسل الفوري "واتساب" في وقت سابق خلال العام 2016.
 
  وتأتي اتهامات لجنة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ضد شركة فيسبوك بعد تحقيق موسَّع في تغييرات السياسة العامة لتطبيق واتساب، التي سمحت لتطبيق التراسل الفوري بتبادل بيانات المستخدمين، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف مع الشركة الأم فيسبوك؛ الأمر الذي يخالف شروط الاستحواذ عام 2014؛ إذ أورد فيسبوك حينها أن الشركة لن تمتلك أي طريقة لربط حسابات فيسبوك مع معرفات واتساب للأشخاص أنفسهم.
 
  ووفقًا لـ"ذا إكسبرس"، فقد قدمت الشركة تغييرات في السياسة التي أدخلتها على واتساب منذ أغسطس الماضي؛ لتسمح لفيسبوك بالربط بين بيانات المنصتين.
 
ولا يزال لدى فيسبوك فرصة الرد على هذه الاتهامات قبل 31 يناير 2017، وفي حال فشل الشركة في الدفاع عن نفسها فإنه سيتم تغريمها 1 % من قيمتها المتداولة وفقًا للقوانين الأوروبية؛ ما يعني مئات الملايين!
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:15 PM

1 %

A A A
مروان المريسي - الرياض
0
1,886

من قيمة شركة "فيسبوك"، فرضها عليها الاتحاد الأوروبي غرامة نتيجة لتقديمها معلومات مضللة خلال سيطرتها على خدمة التراسل الفوري "واتساب" في وقت سابق خلال العام 2016.
 
  وتأتي اتهامات لجنة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ضد شركة فيسبوك بعد تحقيق موسَّع في تغييرات السياسة العامة لتطبيق واتساب، التي سمحت لتطبيق التراسل الفوري بتبادل بيانات المستخدمين، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف مع الشركة الأم فيسبوك؛ الأمر الذي يخالف شروط الاستحواذ عام 2014؛ إذ أورد فيسبوك حينها أن الشركة لن تمتلك أي طريقة لربط حسابات فيسبوك مع معرفات واتساب للأشخاص أنفسهم.
 
  ووفقًا لـ"ذا إكسبرس"، فقد قدمت الشركة تغييرات في السياسة التي أدخلتها على واتساب منذ أغسطس الماضي؛ لتسمح لفيسبوك بالربط بين بيانات المنصتين.
 
ولا يزال لدى فيسبوك فرصة الرد على هذه الاتهامات قبل 31 يناير 2017، وفي حال فشل الشركة في الدفاع عن نفسها فإنه سيتم تغريمها 1 % من قيمتها المتداولة وفقًا للقوانين الأوروبية؛ ما يعني مئات الملايين!
 

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1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,363
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,741
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,075

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