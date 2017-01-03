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مهرجان "تحت بيرق سيدي" يُضيء من جدة في نسخته العاشرة

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين

 تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق غداً الأربعاء فعاليات "تحت بيرق سيدي"، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نسخته العاشرة، بفندق جدة هيلتون.

وتتضمن الفعاليات: معرض وطني للبيرق السعودي بمشاركة جميع فوتوغرافيي الوطن من جميع مدن المملكة، وسيشرف الأمير عبدالعزيز بن فيصل، الحفل الخطابي والمسرحي، والذي يضم عدة فقرات وطنية متنوعة، ويختتمه بتكريم بتدشين سجل التواقيع بهذه المناسبة الغالية وتكريم المشاركين.

وتقدم مؤسس المهرجان علي الشاعر باسم اللجنة المنظمة والمشاركين والداعمين برفع أسمى آيات التهنئة والمباركة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام سمو لي العهد وسمو ولي ولي العهد، وأعرب كذلك بالشكر الجزيل لراعي المهرجان بتشريفه حفل الافتتاح، ولحرصه وتشجيعه للشباب السعودي في تقديم كل ما هو هادف ووطني.

  ودعا الشاعر الجميع لحضور الفعاليات، حيث تفتح أبواب القاعة الساعة الخامسة عصراً والافتتاح الرسمي الساعة الثامنة مساءاً، وأكد أن الفعاليات متجددة وراهن بأنها ستنال رضا الجميع، منوهاً أن هناك مفاجأة جميلة سوف تنتظر الجمهور.

 جدير بالذكر؛ أن فعاليات "تحت بيرق سيدي" بجده انطلقت منذ عام 2007م في عشر نسخ متعاقبة، وحظيت باهتمام كبير من الجمهور، وقدمت العديد من الفعاليات الوطنية متنوعة ما بين الثقافية والأدبية والفنية والتراثية.

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مهرجان "تحت بيرق سيدي" يُضيء من جدة في نسخته العاشرة
سبق

 تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق غداً الأربعاء فعاليات "تحت بيرق سيدي"، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نسخته العاشرة، بفندق جدة هيلتون.

وتتضمن الفعاليات: معرض وطني للبيرق السعودي بمشاركة جميع فوتوغرافيي الوطن من جميع مدن المملكة، وسيشرف الأمير عبدالعزيز بن فيصل، الحفل الخطابي والمسرحي، والذي يضم عدة فقرات وطنية متنوعة، ويختتمه بتكريم بتدشين سجل التواقيع بهذه المناسبة الغالية وتكريم المشاركين.

وتقدم مؤسس المهرجان علي الشاعر باسم اللجنة المنظمة والمشاركين والداعمين برفع أسمى آيات التهنئة والمباركة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام سمو لي العهد وسمو ولي ولي العهد، وأعرب كذلك بالشكر الجزيل لراعي المهرجان بتشريفه حفل الافتتاح، ولحرصه وتشجيعه للشباب السعودي في تقديم كل ما هو هادف ووطني.

  ودعا الشاعر الجميع لحضور الفعاليات، حيث تفتح أبواب القاعة الساعة الخامسة عصراً والافتتاح الرسمي الساعة الثامنة مساءاً، وأكد أن الفعاليات متجددة وراهن بأنها ستنال رضا الجميع، منوهاً أن هناك مفاجأة جميلة سوف تنتظر الجمهور.

 جدير بالذكر؛ أن فعاليات "تحت بيرق سيدي" بجده انطلقت منذ عام 2007م في عشر نسخ متعاقبة، وحظيت باهتمام كبير من الجمهور، وقدمت العديد من الفعاليات الوطنية متنوعة ما بين الثقافية والأدبية والفنية والتراثية.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
08:03 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:29 AM
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين

مهرجان "تحت بيرق سيدي" يُضيء من جدة في نسخته العاشرة

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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 تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق غداً الأربعاء فعاليات "تحت بيرق سيدي"، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نسخته العاشرة، بفندق جدة هيلتون.

وتتضمن الفعاليات: معرض وطني للبيرق السعودي بمشاركة جميع فوتوغرافيي الوطن من جميع مدن المملكة، وسيشرف الأمير عبدالعزيز بن فيصل، الحفل الخطابي والمسرحي، والذي يضم عدة فقرات وطنية متنوعة، ويختتمه بتكريم بتدشين سجل التواقيع بهذه المناسبة الغالية وتكريم المشاركين.

وتقدم مؤسس المهرجان علي الشاعر باسم اللجنة المنظمة والمشاركين والداعمين برفع أسمى آيات التهنئة والمباركة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام سمو لي العهد وسمو ولي ولي العهد، وأعرب كذلك بالشكر الجزيل لراعي المهرجان بتشريفه حفل الافتتاح، ولحرصه وتشجيعه للشباب السعودي في تقديم كل ما هو هادف ووطني.

  ودعا الشاعر الجميع لحضور الفعاليات، حيث تفتح أبواب القاعة الساعة الخامسة عصراً والافتتاح الرسمي الساعة الثامنة مساءاً، وأكد أن الفعاليات متجددة وراهن بأنها ستنال رضا الجميع، منوهاً أن هناك مفاجأة جميلة سوف تنتظر الجمهور.

 جدير بالذكر؛ أن فعاليات "تحت بيرق سيدي" بجده انطلقت منذ عام 2007م في عشر نسخ متعاقبة، وحظيت باهتمام كبير من الجمهور، وقدمت العديد من الفعاليات الوطنية متنوعة ما بين الثقافية والأدبية والفنية والتراثية.

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