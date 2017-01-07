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مواطنون يتغنون بالإنجاز الأمني ووسم #مقتل_إرهابيين_بحي_الياسمين يصل للترند

أكدوا وقوفهم جنبًا لجنب في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه

أعرب مواطنون ومقيمون عن افتخارهم بالإنجاز الأمني الذي تحقق اليوم بنجاح رجال الأمن بمنطقة الرياض بالقضاء على الإرهابيين "طايع الصيعري، وطلال الصاعدي"، واستغلوا منصة وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن اعتزازهم بالإنجازات الأمنية المتوالية على صعيد مواجهة الإرهابيين ميدانيًّا مقبلين غير مدبرين.
 
وأنشأ مغردون وسم #مقتل_ارهابيين_بحي_الياسمين ليصل للترند المحلي فور تدشينه؛ ليؤكدوا وقوفهم جنبًا لجنب في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه.
 
وقال الدكتور "عبدالعزيز أبا الخيل" في تغريدة: "‏شكراً رجال الأمن البواسل على مواجهة الإرهابيين وتصديهم لكل فكر منحرف وضال، حفظ الله قادتنا وبلادنا من كل مكروه".
 
وأبان الشيخ "الدكتور عبدالعزيز الفوزان": "مسخت عقولهم فصاروا حربًا على دينهم وأوطانهم، وألعوبة بأيدي أعدائهم، وهم يحسبون أنهم على حق".
 
وغرد "سمير السيالي": "كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المملكة وترويع الآمنين سيكون مصيره مثل هؤلاء".
 
كما دون الشاعر "جزاء البقمي" تغريدة:
 
"كان زاد الشر في روس الدواعش
‏عندنا سيف يقص الروس حدّه

‏قولو لخبلان داعش: لا تداعش
‏الوطن محفوظ من حدّه لحدّه
 
وقال المحلل السياسي "إبراهيم آل مرعي" مغردًا: "‏حفظ الله بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ‏شكراً سمو ولي العهد، ‏شكراً رجال الأمن".
 
وأبان "المسلم" في تغريدة: "ليس لهؤلاء الخوارج صلة بالعقيدة السلفية ولا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وإنما هم همج تم توظيفهم استخباراتيًّا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنون يتغنون بالإنجاز الأمني ووسم #مقتل_إرهابيين_بحي_الياسمين يصل للترند
سبق

أعرب مواطنون ومقيمون عن افتخارهم بالإنجاز الأمني الذي تحقق اليوم بنجاح رجال الأمن بمنطقة الرياض بالقضاء على الإرهابيين "طايع الصيعري، وطلال الصاعدي"، واستغلوا منصة وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن اعتزازهم بالإنجازات الأمنية المتوالية على صعيد مواجهة الإرهابيين ميدانيًّا مقبلين غير مدبرين.
 
وأنشأ مغردون وسم #مقتل_ارهابيين_بحي_الياسمين ليصل للترند المحلي فور تدشينه؛ ليؤكدوا وقوفهم جنبًا لجنب في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه.
 
وقال الدكتور "عبدالعزيز أبا الخيل" في تغريدة: "‏شكراً رجال الأمن البواسل على مواجهة الإرهابيين وتصديهم لكل فكر منحرف وضال، حفظ الله قادتنا وبلادنا من كل مكروه".
 
وأبان الشيخ "الدكتور عبدالعزيز الفوزان": "مسخت عقولهم فصاروا حربًا على دينهم وأوطانهم، وألعوبة بأيدي أعدائهم، وهم يحسبون أنهم على حق".
 
وغرد "سمير السيالي": "كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المملكة وترويع الآمنين سيكون مصيره مثل هؤلاء".
 
كما دون الشاعر "جزاء البقمي" تغريدة:
 
"كان زاد الشر في روس الدواعش
‏عندنا سيف يقص الروس حدّه

‏قولو لخبلان داعش: لا تداعش
‏الوطن محفوظ من حدّه لحدّه
 
وقال المحلل السياسي "إبراهيم آل مرعي" مغردًا: "‏حفظ الله بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ‏شكراً سمو ولي العهد، ‏شكراً رجال الأمن".
 
وأبان "المسلم" في تغريدة: "ليس لهؤلاء الخوارج صلة بالعقيدة السلفية ولا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وإنما هم همج تم توظيفهم استخباراتيًّا".

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
09:14 PM
أكدوا وقوفهم جنبًا لجنب في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه

مواطنون يتغنون بالإنجاز الأمني ووسم #مقتل_إرهابيين_بحي_الياسمين يصل للترند

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حاتم العميري - مكة المكرمة
21
50,352

أعرب مواطنون ومقيمون عن افتخارهم بالإنجاز الأمني الذي تحقق اليوم بنجاح رجال الأمن بمنطقة الرياض بالقضاء على الإرهابيين "طايع الصيعري، وطلال الصاعدي"، واستغلوا منصة وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن اعتزازهم بالإنجازات الأمنية المتوالية على صعيد مواجهة الإرهابيين ميدانيًّا مقبلين غير مدبرين.
 
وأنشأ مغردون وسم #مقتل_ارهابيين_بحي_الياسمين ليصل للترند المحلي فور تدشينه؛ ليؤكدوا وقوفهم جنبًا لجنب في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه.
 
وقال الدكتور "عبدالعزيز أبا الخيل" في تغريدة: "‏شكراً رجال الأمن البواسل على مواجهة الإرهابيين وتصديهم لكل فكر منحرف وضال، حفظ الله قادتنا وبلادنا من كل مكروه".
 
وأبان الشيخ "الدكتور عبدالعزيز الفوزان": "مسخت عقولهم فصاروا حربًا على دينهم وأوطانهم، وألعوبة بأيدي أعدائهم، وهم يحسبون أنهم على حق".
 
وغرد "سمير السيالي": "كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المملكة وترويع الآمنين سيكون مصيره مثل هؤلاء".
 
كما دون الشاعر "جزاء البقمي" تغريدة:
 
"كان زاد الشر في روس الدواعش
‏عندنا سيف يقص الروس حدّه

‏قولو لخبلان داعش: لا تداعش
‏الوطن محفوظ من حدّه لحدّه
 
وقال المحلل السياسي "إبراهيم آل مرعي" مغردًا: "‏حفظ الله بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ‏شكراً سمو ولي العهد، ‏شكراً رجال الأمن".
 
وأبان "المسلم" في تغريدة: "ليس لهؤلاء الخوارج صلة بالعقيدة السلفية ولا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وإنما هم همج تم توظيفهم استخباراتيًّا".

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