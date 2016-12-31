النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطنون يناشدون المسؤولين إيقاف امتهان الآيات القرآنية على طريق المدينة المنورة

تعرَّضت للإضرار واختفت منها أحرف وكلمات فأصبحت مختلفة

ناشد عدد من مرتادي طريق مكة - المدينة السريع الجهات ذات العلاقة إيقاف امتهان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على الطرقات، إما بصيانتها، أو إزالتها، بعد أن تعرضت للإضرار، واختفت منها أحرف وكلمات؛ ما جعلها مختلفة.

وقال مسعد الحازمي لـ"سبق": "هذه الآيات والأحاديث تقع على طريق حيوي، يشهد حركة مستمرة لزوار وضيوف أطهر بقعتين على الأرض (مكة المكرمة والمدينة المنورة)؛ ما يجعلها تنقل صورة غير جيدة عن الجهة ذات العلاقة، وخصوصًا أنها تشتمل على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. مطالبين بسرعة إزالتها، أو إعادة كتابتها بشكل يليق بها".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
مواطنون يناشدون المسؤولين إيقاف امتهان الآيات القرآنية على طريق المدينة المنورة
سبق

ناشد عدد من مرتادي طريق مكة - المدينة السريع الجهات ذات العلاقة إيقاف امتهان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على الطرقات، إما بصيانتها، أو إزالتها، بعد أن تعرضت للإضرار، واختفت منها أحرف وكلمات؛ ما جعلها مختلفة.

وقال مسعد الحازمي لـ"سبق": "هذه الآيات والأحاديث تقع على طريق حيوي، يشهد حركة مستمرة لزوار وضيوف أطهر بقعتين على الأرض (مكة المكرمة والمدينة المنورة)؛ ما يجعلها تنقل صورة غير جيدة عن الجهة ذات العلاقة، وخصوصًا أنها تشتمل على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. مطالبين بسرعة إزالتها، أو إعادة كتابتها بشكل يليق بها".

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
11:22 PM
تعرَّضت للإضرار واختفت منها أحرف وكلمات فأصبحت مختلفة

مواطنون يناشدون المسؤولين إيقاف امتهان الآيات القرآنية على طريق المدينة المنورة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
17,325

ناشد عدد من مرتادي طريق مكة - المدينة السريع الجهات ذات العلاقة إيقاف امتهان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على الطرقات، إما بصيانتها، أو إزالتها، بعد أن تعرضت للإضرار، واختفت منها أحرف وكلمات؛ ما جعلها مختلفة.

وقال مسعد الحازمي لـ"سبق": "هذه الآيات والأحاديث تقع على طريق حيوي، يشهد حركة مستمرة لزوار وضيوف أطهر بقعتين على الأرض (مكة المكرمة والمدينة المنورة)؛ ما يجعلها تنقل صورة غير جيدة عن الجهة ذات العلاقة، وخصوصًا أنها تشتمل على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. مطالبين بسرعة إزالتها، أو إعادة كتابتها بشكل يليق بها".

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,429
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,411
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,477
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة