مواطنون يناشدون المسؤولين إيقاف امتهان الآيات القرآنية على طريق المدينة المنورة

تعرَّضت للإضرار واختفت منها أحرف وكلمات فأصبحت مختلفة

ناشد عدد من مرتادي طريق مكة - المدينة السريع الجهات ذات العلاقة إيقاف امتهان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على الطرقات، إما بصيانتها، أو إزالتها، بعد أن تعرضت للإضرار، واختفت منها أحرف وكلمات؛ ما جعلها مختلفة.

وقال مسعد الحازمي لـ"سبق": "هذه الآيات والأحاديث تقع على طريق حيوي، يشهد حركة مستمرة لزوار وضيوف أطهر بقعتين على الأرض (مكة المكرمة والمدينة المنورة)؛ ما يجعلها تنقل صورة غير جيدة عن الجهة ذات العلاقة، وخصوصًا أنها تشتمل على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. مطالبين بسرعة إزالتها، أو إعادة كتابتها بشكل يليق بها".