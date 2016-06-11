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مواطن ببيشة يشكو من كابينة كهرباء.. والبلدية: خارج أرضه وعلى الرصيف

قال إنها تشكِّل خطرًا عليه منذ 25 عامًا

يشكو أحد المواطنين بمحافظة بيشة من كابينة كهرباء تابعة للبلدية، وموجودة منذ أكثر من 25 عامًا، وتسبب له أضرارًا مادية، وتشكل خطرًا كبيرًا على مرتادي الطريق؛ ويطالب بنقلها لأحد المواقع القريبة والبديلة.

وقال المواطن سيف السبع: "لدينا كابينة كهرباء تابعة لبلدية بيشة، لها أكثر من 25 سنة، وتقع مقابل أرضنا، وتسبب لنا الخطر والضرر. وقد طلبنا نقلها إلى موقع قريب من موقعها الحالي؛ إذ إن موقعها الجديد لا يضر أي أحد، وهناك أكثر من موقع قريب من موقعها، وليس لها ضرر على المواطنين فيه، ولكن البلدية رفضت نقلها".

وتساءل: "إذا كان الموقع البديل موجودًا، والموظفون الفنيون لدى البلدية موجودين، ووضعتهم الدولة - حفظها الله -، فلماذا ترفض البلدية؟! علمًا بأننا نطالب بنقلها منذ سنوات، ولم يتم نقلها". مناشد المسؤولين، ومنهم أمين عسير ووزير البلدية، التدخل ونقل الضرر عنهم؛ لما حصل بسببها من أضرار مادية كبيرة.

وقال رئيس بلدية بيشة، المهندس محمد حمد آل بشر: فيما يتعلق بشكوى المواطن فإنها ضمن الأولويات المستقبلية. مشيرًا إلى أن الكابينة تقع على رصيف البلدية، وخارج حدود ملك المواطن، ولا توجد منشأة أو مبانٍ قائمة على أرضه.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مواطن ببيشة يشكو من كابينة كهرباء.. والبلدية: خارج أرضه وعلى الرصيف
سبق

يشكو أحد المواطنين بمحافظة بيشة من كابينة كهرباء تابعة للبلدية، وموجودة منذ أكثر من 25 عامًا، وتسبب له أضرارًا مادية، وتشكل خطرًا كبيرًا على مرتادي الطريق؛ ويطالب بنقلها لأحد المواقع القريبة والبديلة.

وقال المواطن سيف السبع: "لدينا كابينة كهرباء تابعة لبلدية بيشة، لها أكثر من 25 سنة، وتقع مقابل أرضنا، وتسبب لنا الخطر والضرر. وقد طلبنا نقلها إلى موقع قريب من موقعها الحالي؛ إذ إن موقعها الجديد لا يضر أي أحد، وهناك أكثر من موقع قريب من موقعها، وليس لها ضرر على المواطنين فيه، ولكن البلدية رفضت نقلها".

وتساءل: "إذا كان الموقع البديل موجودًا، والموظفون الفنيون لدى البلدية موجودين، ووضعتهم الدولة - حفظها الله -، فلماذا ترفض البلدية؟! علمًا بأننا نطالب بنقلها منذ سنوات، ولم يتم نقلها". مناشد المسؤولين، ومنهم أمين عسير ووزير البلدية، التدخل ونقل الضرر عنهم؛ لما حصل بسببها من أضرار مادية كبيرة.

وقال رئيس بلدية بيشة، المهندس محمد حمد آل بشر: فيما يتعلق بشكوى المواطن فإنها ضمن الأولويات المستقبلية. مشيرًا إلى أن الكابينة تقع على رصيف البلدية، وخارج حدود ملك المواطن، ولا توجد منشأة أو مبانٍ قائمة على أرضه.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:24 PM

مواطن ببيشة يشكو من كابينة كهرباء.. والبلدية: خارج أرضه وعلى الرصيف

قال إنها تشكِّل خطرًا عليه منذ 25 عامًا

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سعود الدعجاني - بيشة
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يشكو أحد المواطنين بمحافظة بيشة من كابينة كهرباء تابعة للبلدية، وموجودة منذ أكثر من 25 عامًا، وتسبب له أضرارًا مادية، وتشكل خطرًا كبيرًا على مرتادي الطريق؛ ويطالب بنقلها لأحد المواقع القريبة والبديلة.

وقال المواطن سيف السبع: "لدينا كابينة كهرباء تابعة لبلدية بيشة، لها أكثر من 25 سنة، وتقع مقابل أرضنا، وتسبب لنا الخطر والضرر. وقد طلبنا نقلها إلى موقع قريب من موقعها الحالي؛ إذ إن موقعها الجديد لا يضر أي أحد، وهناك أكثر من موقع قريب من موقعها، وليس لها ضرر على المواطنين فيه، ولكن البلدية رفضت نقلها".

وتساءل: "إذا كان الموقع البديل موجودًا، والموظفون الفنيون لدى البلدية موجودين، ووضعتهم الدولة - حفظها الله -، فلماذا ترفض البلدية؟! علمًا بأننا نطالب بنقلها منذ سنوات، ولم يتم نقلها". مناشد المسؤولين، ومنهم أمين عسير ووزير البلدية، التدخل ونقل الضرر عنهم؛ لما حصل بسببها من أضرار مادية كبيرة.

وقال رئيس بلدية بيشة، المهندس محمد حمد آل بشر: فيما يتعلق بشكوى المواطن فإنها ضمن الأولويات المستقبلية. مشيرًا إلى أن الكابينة تقع على رصيف البلدية، وخارج حدود ملك المواطن، ولا توجد منشأة أو مبانٍ قائمة على أرضه.

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