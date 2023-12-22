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مواطن بتبوك مناشداً وزير الصحة: ألقِ نظرةً على سرير "9" بالعناية

أم الـ 6 أطفال تعرَّضت لنزيف وجلطة بالدماغ وتحتاج إلى تدخّل جراحي عاجل

ترقد شابة في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بتبوك منذ الجمعة الماضي، بعد تعرُّضها لألمٍ في الرأس تسبّب لها في نزيفٍ وجلطةٍ بالدماغ؛ الأمر الذي دفع المستشفى إلى مخاطبة المدن الطبية بالرياض لإنقاذ حياتها، وفي الوقت الذي اعتذرت فيه مدينة الملك سعود الطبية، عن عدم قبول الحالة وفقاً لبرنامج إحالتي، لا يزال المواطن يوسف الشراري ينتظر ردَّ مدينة الملك فهد الطبية.

 

وقال الشراري؛ لـ "سبق"، إن زوجتي بحالة صحية متردية وهي بحاجة إلى تدخّل جراحي، وذلك لن يتم دون نقلها لمستشفى متخصّص،  وناشد زوج المريضة، وهي أم لـ 6 أطفال، وتبلغ من العمر 30 عاماً، وزير الصحة الذي يزور مدينة تبوك حالياً؛ للوقوف على حالة زوجته المنوّمة على سرير رقم "9" بالعناية المركزة بمستشفى الملك خالد.

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مواطن بتبوك مناشداً وزير الصحة: ألقِ نظرةً على سرير "9" بالعناية
سبق

ترقد شابة في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بتبوك منذ الجمعة الماضي، بعد تعرُّضها لألمٍ في الرأس تسبّب لها في نزيفٍ وجلطةٍ بالدماغ؛ الأمر الذي دفع المستشفى إلى مخاطبة المدن الطبية بالرياض لإنقاذ حياتها، وفي الوقت الذي اعتذرت فيه مدينة الملك سعود الطبية، عن عدم قبول الحالة وفقاً لبرنامج إحالتي، لا يزال المواطن يوسف الشراري ينتظر ردَّ مدينة الملك فهد الطبية.

 

وقال الشراري؛ لـ "سبق"، إن زوجتي بحالة صحية متردية وهي بحاجة إلى تدخّل جراحي، وذلك لن يتم دون نقلها لمستشفى متخصّص،  وناشد زوج المريضة، وهي أم لـ 6 أطفال، وتبلغ من العمر 30 عاماً، وزير الصحة الذي يزور مدينة تبوك حالياً؛ للوقوف على حالة زوجته المنوّمة على سرير رقم "9" بالعناية المركزة بمستشفى الملك خالد.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
12:31 PM
أم الـ 6 أطفال تعرَّضت لنزيف وجلطة بالدماغ وتحتاج إلى تدخّل جراحي عاجل

مواطن بتبوك مناشداً وزير الصحة: ألقِ نظرةً على سرير "9" بالعناية

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بدر الجبل - تبوك
12
29,327

ترقد شابة في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بتبوك منذ الجمعة الماضي، بعد تعرُّضها لألمٍ في الرأس تسبّب لها في نزيفٍ وجلطةٍ بالدماغ؛ الأمر الذي دفع المستشفى إلى مخاطبة المدن الطبية بالرياض لإنقاذ حياتها، وفي الوقت الذي اعتذرت فيه مدينة الملك سعود الطبية، عن عدم قبول الحالة وفقاً لبرنامج إحالتي، لا يزال المواطن يوسف الشراري ينتظر ردَّ مدينة الملك فهد الطبية.

 

وقال الشراري؛ لـ "سبق"، إن زوجتي بحالة صحية متردية وهي بحاجة إلى تدخّل جراحي، وذلك لن يتم دون نقلها لمستشفى متخصّص،  وناشد زوج المريضة، وهي أم لـ 6 أطفال، وتبلغ من العمر 30 عاماً، وزير الصحة الذي يزور مدينة تبوك حالياً؛ للوقوف على حالة زوجته المنوّمة على سرير رقم "9" بالعناية المركزة بمستشفى الملك خالد.

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