مواطن في الدمام يتبرع لشقيقه بكليته لينهي معاناته مع "الغسيل" لسنتين

خضع للفحوصات اللازمة قبل عملية زراعة الكلية والتي تكللت بالنجاح

ضرب مواطن أروع أمثلة تجسيد الأخوة، عندما تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر. وشهد مستشفى الملك فهد بالدمام، يوم أمس الثلاثاء، عملية "زراعة كلية" للمواطن علي حمّاد البيشي، بعد أن تبرع له أخوه "مذكر" بإحدى كليتيه، لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي استمرت لسنتين.



وقرر "مذكر" التبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر "علي"؛ إيماناً منه بأن التبرع لشقيقه واجب، وخضع للفحوصات اللازمة قبل عملية زراعة الكلية يوم أمس الثلاثاء، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

