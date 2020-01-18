"موبايلي" تطلق حملة "#أنا_1100" لتطوير خدمة العميل

للتعريف بالقنوات التي تنفذ الطلبات وتجيب عن الاستفسارات

أطلقت شركة اتحاد اتصالات موبايلي حملةً جديدةً من نوعها تحت عنوان #أنا_1100 بهدف تطوير مفاهيمِ خدمةِ العميل في مختلف قنوات التواصل معهم.



يأتي ذلك التحرك تأكيدًا لدور موبايلي الريادي في تقديم خدماتها بجودةٍ نوعيَّةٍ لعملائها، مع السعى إلى الوصول إلى تبادل خبراتٍ أعلى تضمن من خلالها حصول العميل على تجربة ثرية في التواصل مع موبايلي.



وأكَّد مدير عام تنفيذي الاتصالات التسويقية المُكلف عمرو العمري في موبايلي أنَّ الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة خدمة العميل حيث تُعتبر أحد أهم قنوات المحافظة على العُملاء وتتم خدمتهم في الوسائل الصوتية والرسائل النصية والخدمات الذاتية.



وقال "العمري": "تهدف الحملة إلى إثراء قنوات خدمات العملاء في موبايلي وذلك بتعريف العملاء بالقنوات التي تساعدهم على تنفيذ الطلبات والإجابة عن الاستفسارات، ومن أبرزها استخدام القنوات الإلكترونية، سواءً كان ذلك من خلال الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك وإنستقرام أو باستخدام قناة التواصل بالرسائل النصية أو عبر استخدام اليوتيوب لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المُتعلّقة بالخدمات والمنتجات، أو عن طريق موقع أو تطبيق موبايلي والذي يوفر كافة خيارات الاستفسارات والتواصل وتنفيذ الخدمة".



وأضاف: "الحملة الجديدة لموبايلي تضمن التجاوب على استفسارات العملاء في الشبكات الاجتماعية عبر مقاطع فيديو قصيرة، وهي تجربة غير تقليدية تعكس جهود موبايلي المتنوعة في زيادة إيصال المعلومة إلى العملاء وبطريقةٍ جديدةٍ من نوعها، ويعدُّ هذا الانطلاق للحملة أحد أهمِّ مفاهيمِ التواصُلِ التي نعمل من خلالها على أن نُلبّي احتياجات عُملائنا".



يذكر أن "موبايلي" قدمت عدة مبادرات مُبتكرة من خلال تقديمها الخدمات المُتعلقة بمُنتجاتها وخدماتها الرقمية لتزويد عُملائها بكلِّ جديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال إطلاق قناة التواصل بالرسائل القصيرة أو من خلال تطبيق الشركة للأجهزة الذكية سعيًا منها للوصول إلى أعلى مُعدّلات الجودة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.